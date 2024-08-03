Кипяток уже не льется, но 46 домов во Владивостоке остались без горячей воды — адреса

Авария на сетях ГВС во Владивостоке ликвидируется, идут ремонтные работы

Сюжет Ремонт

Кипяток по улицам в районе стадиона «Строитель» во Владивостоке уже не льётся. Но жителям 46 домов придётся некоторое время посидеть без горячей воды. Пока будет идти ремонт порыва.

В пресс-службе МУП «ВПЭС» сообщили: «В связи с проведением ремонтных работ, приостановлена подача теплоносителя по следующим адресам: до 23.08.2024 — ВОСТРЕЦОВА, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/1, 15а; НЕВСКАЯ, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 13, 13а, 15, 15а, 17, 33; ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ, 21, 23/10, 27, 29, 31; КОРНИЛОВА, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14; ВОЛХОВСКАЯ, 2, 10АДМ, 12, 22, 27, 29, 31, 33. По всем вопросам обращаться по тел. 209-9000». Также в пресс-службе предприятия уведомили, что порыв случился в районе дома № 1 по улице Вострецова. Он уже локализован, ведутся аварийно-восстановительные работы. Затем последует ремонт. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как кипяток тек по улицам города. Горячо на улице: из-за порыва трубы десятки домов Владивостока остались без ГВС Узнать подробнее