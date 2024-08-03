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Posted 3 августа, 03:54

Published 3 августа, 03:54

Modified 5 августа, 00:26

Updated 5 августа, 00:26

Кипяток уже не льется, но 46 домов во Владивостоке остались без горячей воды — адреса

3 августа 2024, 03:54

Авария на сетях ГВС во Владивостоке ликвидируется, идут ремонтные работы

Сюжет
Ремонт
Кипяток по улицам в районе стадиона «Строитель» во Владивостоке уже не льётся. Но жителям 46 домов придётся некоторое время посидеть без горячей воды. Пока будет идти ремонт порыва.

В пресс-службе МУП «ВПЭС» сообщили: «В связи с проведением ремонтных работ, приостановлена подача теплоносителя по следующим адресам: до 23.08.2024 — ВОСТРЕЦОВА, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/1, 15а; НЕВСКАЯ, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 13, 13а, 15, 15а, 17, 33; ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ, 21, 23/10, 27, 29, 31; КОРНИЛОВА, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14; ВОЛХОВСКАЯ, 2, 10АДМ, 12, 22, 27, 29, 31, 33. По всем вопросам обращаться по тел. 209-9000».

Также в пресс-службе предприятия уведомили, что порыв случился в районе дома № 1 по улице Вострецова. Он уже локализован, ведутся аварийно-восстановительные работы. Затем последует ремонт.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как кипяток тек по улицам города.

Горячо на улице: из-за порыва трубы десятки домов Владивостока остались без ГВС
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#Новости#Ремонт#Владивосток#Горячая вода#Порыв#Приморский край#Вода#Авария#Происшествия#Пресс-служба
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