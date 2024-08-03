Пилотка и трусики: о мире, красоте и сильном мужском плече говорят во Владивостоке

Морской Владивосток, Владивосток военных моряков и тех, кто ждёт их дома и кого они защищают, — вот она, щемящая и высокая тематика выставки. Привлекают внимание такие нежные и в то же время многосмысловые работы, как «С надеждой на светлое завтра», «Мы за мир», морские пейзажи.