Пилотка и трусики: о мире, красоте и сильном мужском плече говорят во Владивостоке

Posted 3 августа, 07:13
Published 3 августа, 07:13
Modified 31 августа, 14:48
Updated 31 августа, 14:48
О хрупком мире, о тех, кто его защищает, о тех, за чьими плечами мы как за каменной стеной — с огромной любовью и уважением — рассказывает выставка «Художники — военно-морскому флоту» (6+), что работает в выставочном зале Дома офицеров флота.
Здесь представлены работы и мэтров дальневосточной живописи — Ивана Рыбачука, Кирилла Шебеко, Валерия Шиляева, и таких известных живописцев, как Сергей Черкасов, Илья Бутусов, Александр Гунзенов, и молодых художников — Дарьи Костроминой, Виктории Косенко, Светланы Фирюлиной и многих других.
Морской Владивосток, Владивосток военных моряков и тех, кто ждёт их дома и кого они защищают, — вот она, щемящая и высокая тематика выставки. Привлекают внимание такие нежные и в то же время многосмысловые работы, как «С надеждой на светлое завтра», «Мы за мир», морские пейзажи.
Даря выставку ТОФ к Дню Военно-морского флота России, художники Приморья представили на ней свои лучшие работы. И потому она так радует, так завораживает, так одухотворяет. И заставляет гордиться нашим военным флотом!
Вход свободный.
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