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Posted 3 августа, 07:13

Published 3 августа, 07:13

Modified 31 августа, 14:48

Updated 31 августа, 14:48

Выставка «Художники — военно-морскому флоту» открылась во Владивостоке

Пилотка и трусики: о мире, красоте и сильном мужском плече говорят во Владивостоке

3 августа 2024, 07:13
Фото: vostokmedia.com

Выставка «Художники — военно-морскому флоту» открылась во Владивостоке

Сюжет
Выставка
Вихрастый парнишка пускал по морским волнам хрупкие бумажные кораблики. А чуть дальше, в дымке тумана, за его спиной вырисовывались грозные и прекрасные силуэты военных кораблей. Хранящих наше светлое завтра и наше мирное сегодня. Все это вместилось в одну картину.

О хрупком мире, о тех, кто его защищает, о тех, за чьими плечами мы как за каменной стеной — с огромной любовью и уважением — рассказывает выставка «Художники — военно-морскому флоту» (6+), что работает в выставочном зале Дома офицеров флота.

Здесь представлены работы и мэтров дальневосточной живописи — Ивана Рыбачука, Кирилла Шебеко, Валерия Шиляева, и таких известных живописцев, как Сергей Черкасов, Илья Бутусов, Александр Гунзенов, и молодых художников — Дарьи Костроминой, Виктории Косенко, Светланы Фирюлиной и многих других.

Фото: vostokmedia.com

Морской Владивосток, Владивосток военных моряков и тех, кто ждёт их дома и кого они защищают, — вот она, щемящая и высокая тематика выставки. Привлекают внимание такие нежные и в то же время многосмысловые работы, как «С надеждой на светлое завтра», «Мы за мир», морские пейзажи.

Фото: vostokmedia.com

Даря выставку ТОФ к Дню Военно-морского флота России, художники Приморья представили на ней свои лучшие работы. И потому она так радует, так завораживает, так одухотворяет. И заставляет гордиться нашим военным флотом!

Вход свободный.

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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Приморский край
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