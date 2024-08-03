Приморцем, который сбил ребенка, управляя самокатом, занялись в управлении СК РФ

Posted 3 августа, 05:02
Published 3 августа, 05:02
Modified 31 августа, 14:46
Updated 31 августа, 14:46
В пресс-службе СКР Приморья сообщили: обстоятельства получения травмы ребенком, на которого наехал человек на самокате в Лесозаводске, будут тщательно проверены.
— По данному факту организована доследственная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), — отметили в ведомстве. — По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что думает мама сбитого ребёнка о виновнике происшествия.