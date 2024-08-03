Приморцем, который сбил ребенка, управляя самокатом, занялись в управлении СК РФ

СК РФ в Приморском крае расследует факт наезда самокатчика на ребёнка

Сюжет СК РФ

Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю расследуют дело о первом — в Лесозаводске — наезде «самокатчика» на ребёнка. Личность мужчины, который сбил 9-летнего пацана, рассекая на самокате, и храбро сбежал, устанавливается.