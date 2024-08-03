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Posted 3 августа, 05:02

Published 3 августа, 05:02

Modified 31 августа, 14:46

Updated 31 августа, 14:46

СК РФ в Приморском крае расследует факт наезда самокатчика на ребёнка

Приморцем, который сбил ребенка, управляя самокатом, занялись в управлении СК РФ

3 августа 2024, 05:02
Фото: 1MI

СК РФ в Приморском крае расследует факт наезда самокатчика на ребёнка

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СК РФ
Сотрудники управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю расследуют дело о первом — в Лесозаводске — наезде «самокатчика» на ребёнка. Личность мужчины, который сбил 9-летнего пацана, рассекая на самокате, и храбро сбежал, устанавливается.

В пресс-службе СКР Приморья сообщили: обстоятельства получения травмы ребенком, на которого наехал человек на самокате в Лесозаводске, будут тщательно проверены.

— По данному факту организована доследственная проверка по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья), — отметили в ведомстве. — По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что думает мама сбитого ребёнка о виновнике происшествия.

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#Новости#Общество#Транспорт#СК РФ#Приморский край#Приморье#Происшествия#Самокаты
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