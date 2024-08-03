Во Владивостоке могут восстановить памятник Дзержинскому, и не только

Второй памятник — точнее, памятный знак, установку которого во Владивостоке поддерживают Светлана Морозова и совет почётных граждан города, напомнит жителям краевого центра о событиях 90-летней давности, когда в наш город прибыли спасенные во льдах экипаж и пассажиры «Челюскина». Идея установки памятного знака принадлежит членам общественного комитета «Челюскинцы», куда входят родные и близкие знаменитых участников похода, и Приморскому отделению общественной организации «Сильная Россия». С 7 по 9 июня 1934 года челюскинцы жили в гостинице «Версаль», провели огромное количество встреч с трудовыми коллективами и жителями города. Да в честь их прибытия на перекрёстке Китайской и Ленинской улиц (Океанский проспект и Светланская) построили временную Триумфальную арку! После их отъезда гостиницу «Версаль» переименовали в «Челюскин» и это имя она носила до 1992 года.