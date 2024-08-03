Во Владивостоке могут восстановить памятник Дзержинскому, и не только

Posted 2 августа, 23:08
Published 2 августа, 23:08
Modified 31 августа, 14:45
Updated 31 августа, 14:45
Недавно во Владивостоке в небольшом скверике рядом с общежитиями медуниверситета появился памятник медикам Приморского края. Его создание, установка — это идея и усилия Светланы Морозовой — председателя совета почётных граждан Владивостока и совета почётных граждан Приморского края. Еще во время пандемии, когда медики, как воины на передовой, стали между смертельным вирусом и пациентами, Светлана Сергеевна основала фонд, который помогал семьям женщин — врачей, медсестер, — погибшим от COVID-19. Затем по ее инициативе на медицинских учреждениях, где работали медики, погибшие во время пандемии, установили памятные доски.
А затем родилась идея памятника.
— Я всегда преклонялась перед врачами и их трудом. Потому и решила поставить памятник. Решила — и сделала! Мне помогла известная морская транспортно-логистическая компания, выделившая деньги на реализацию проекта, помогла администрация Владивостока — лично глава города Константин Шестаков, помог губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Непросто было выполнить задуманное, у меня даже попытались украсть деньги, выделенные на памятник, увести со счета. Благо, что никаких своих счетов у меня нет, мне помогал с безналичными операциями Красный Крест. И облик памятника никак не складывался, не помог даже конкурс, который был проведен. А потом… Потом от слова «сердце» я оттолкнулась, от сердечности врачей… Любовь — это сердце. Жизнь — это сердце… И вот так возник этот кусок мрамора, который и стал воплощением в жизнь моего уважения и признательности медикам. Четыре тонны красного мрамора!
В планах Светланы Морозовой — установка ещё двух памятников во Владивостоке. Первый — памятник Феликсу Дзержинскому. Как известно, он был демонтирован в конце прошлого века на волне либеральных настроений.
— Я уже обговаривала эту идею с советом ветеранов госбезопасности, членом которого, кстати, я являюсь. Они ее поддержали. Думаю, сможем воплотить её в жизнь, — говорит Светлана Морозова.
Второй памятник — точнее, памятный знак, установку которого во Владивостоке поддерживают Светлана Морозова и совет почётных граждан города, напомнит жителям краевого центра о событиях 90-летней давности, когда в наш город прибыли спасенные во льдах экипаж и пассажиры «Челюскина». Идея установки памятного знака принадлежит членам общественного комитета «Челюскинцы», куда входят родные и близкие знаменитых участников похода, и Приморскому отделению общественной организации «Сильная Россия». С 7 по 9 июня 1934 года челюскинцы жили в гостинице «Версаль», провели огромное количество встреч с трудовыми коллективами и жителями города. Да в честь их прибытия на перекрёстке Китайской и Ленинской улиц (Океанский проспект и Светланская) построили временную Триумфальную арку! После их отъезда гостиницу «Версаль» переименовали в «Челюскин» и это имя она носила до 1992 года.
— Представители «Челюскинцев» и «Сильной России» провели встречу с заместителем главы Владивостока Дарьей Стегний и председателем Думы города Андреем Бриком, — рассказала Светлана Морозова. — Инициатива комитета «Челюскинцы» была тепло поддержана и в администрации города, и в Думе. Больше того — на встрече с Дарьей Стегний обсуждался вопрос не только установки в городе памятного знака, но и проведения серии культурно-исторических мероприятий по 90-летнему юбилею «челюскинской эпопеи». Мы, почётные граждане Владивостока, также всем сердцем поддержали их идею.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об истории создания памятника медикам Приморья.