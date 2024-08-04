Губернатор Приморья: После схода воды техника восстановит проезд в Ольгинском округе

Posted 4 августа, 07:46
Published 4 августа, 07:46
Modified 4 августа, 07:48
Updated 4 августа, 07:48
Об этом руководитель края сообщил в своем официальном телеграм-канале. Он отметил, что в Ольгинском округе после схода воды техника приступит к восстановлению проездов в Фурманово и Михайловку. Уровень воды уже начал снижаться.
«Ориентируемся запустить движение на следующей неделе. Пока здесь работает лодочная переправа. В Михайловке электроэнергия есть. Продуктами люди обеспечены. В Фурманово энергетики только что восстановили электричество. Продукты доставим в поселок вертолетом», — отметил Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Приморский край столкнулся с очередным циклоном — большая вода пришла в северные муниципалитеты региона. Все оперативные службы, муниципальные и региональные власти работают в круглосуточном режиме, ситуация под личным контролем губернатора края.