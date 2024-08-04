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Posted 4 августа, 07:46

Published 4 августа, 07:46

Modified 4 августа, 07:48

Updated 4 августа, 07:48

Губернатор Приморья работает в подтопленных муниципалитетах

Губернатор Приморья: После схода воды техника восстановит проезд в Ольгинском округе

4 августа 2024, 07:46
Фото: @kozhemiakoofficial.

Губернатор Приморья работает в подтопленных муниципалитетах

Сюжет
Циклон
Глава Приморья Олег Кожемяко находится в пострадавших от сильных ливней муниципалитетах. В Ольгинском округе принимаются все меры для минимизации и оперативной ликвидации последствий ЧС.

Об этом руководитель края сообщил в своем официальном телеграм-канале. Он отметил, что в Ольгинском округе после схода воды техника приступит к восстановлению проездов в Фурманово и Михайловку. Уровень воды уже начал снижаться.

Видео: @kozhemiakoofficial.
«Ориентируемся запустить движение на следующей неделе. Пока здесь работает лодочная переправа. В Михайловке электроэнергия есть. Продуктами люди обеспечены. В Фурманово энергетики только что восстановили электричество. Продукты доставим в поселок вертолетом», — отметил Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Приморский край столкнулся с очередным циклоном — большая вода пришла в северные муниципалитеты региона. Все оперативные службы, муниципальные и региональные власти работают в круглосуточном режиме, ситуация под личным контролем губернатора края.

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