Итоги недели в Приморье: Прямой эфир с губернатором, обрушение в «Акватории» и циклон

В здании водного комплекса «Акватория» во Владивостоке произошло чрезвычайное происшествие. На втором этаже произошло обрушение крыши. В это время там находились люди. В общей сложности пострадало девять человек, надзорные органы расследуют уголовное дело, задержаны подозреваемые.