Итоги недели в Приморье: Прямой эфир с губернатором, обрушение в «Акватории» и циклон

Posted 4 августа, 08:45
Published 4 августа, 08:45
Modified 4 августа, 08:47
Updated 4 августа, 08:47
30 июля во время очередного прямого общения с губернатором Приморья Олегом Кожемяко десятки приморцев получили ответы на свои вопросы. К эфиру жители Приморья прислали более 1400 вопросов. Подобный формат общения главы региона с населением стал уже традиционным.
Благодарность президенту России Владимиру Путину за предложение помощи в ликвидации последствий наводнения на севере КНДР выразил северокорейский лидер Ким Чен Ын, добавив, что Пхеньян попросит Москву о поддержке при необходимости.
«В самое тяжёлое время достаточно ощутил особое чувство в отношении настоящего друга. Душой воспринял искренние соболезнования самых близких друзей. На нынешнем этапе приняты государственные меры по срочной ликвидации последствий наводнения, поэтому восстановление будет проводиться по составленному плану. А если в ходе дальнейшего восстановления потребуется насущная помощь, то Пхеньян будет просить самых искренних друзей, Москвы о помощи», — подчеркнул Ким Чен Ын.
В здании водного комплекса «Акватория» во Владивостоке произошло чрезвычайное происшествие. На втором этаже произошло обрушение крыши. В это время там находились люди. В общей сложности пострадало девять человек, надзорные органы расследуют уголовное дело, задержаны подозреваемые.
Череда циклонов продолжилась в Приморье в минувшую субботу, 3 августа. Под ударом стихии снова оказались северные муниципалитеты региона. Спасатели, дорожные службы, муниципальные и региональные власти держат ситуацию под контролем, оперативно развернуты пункты временного размещения, организованы лодочные переправы в местах, где размыло дороги, пострадавшие приморцы получают гуманитарную помощь, тяжелая техника в круглосуточном режиме чистит русла рек, углубляет ручьи, чтобы отвести воду от жилых домов.
Предстоящей осенью Восточный экономический форум станет главной международной площадкой для обсуждения вопросов укрепления сотрудничества со странами АТР и реализации ключевых инвестпроектов в ДФО. Приморский край представит свои ключевые проекты.
На берегах Бухты Стеклянной, где морские волны шепчутся с кусочками стекла, происходит настоящая драма — не от волн, а от простых туристов, жаждущих увезти с собой «кусочек стеклянного рая». Как власти пытаются спасти местную достопримечательность — читайте в материале «Восток-Медиа».
В Приморском крае существенно увеличен размер единовременной выплаты заключившим контракт для участия в СВО. Кроме того, теперь для заключения такого контракта не обязательно иметь регистрацию в регионе.