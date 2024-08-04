«Ловите мост» — Приморье снова борется с последствиями разгула стихии — видео

Posted 3 августа, 23:08
Published 3 августа, 23:08
Modified 4 августа, 06:34
Updated 4 августа, 06:34
Вчера, 3 августа несколько муниципалитетов Приморского края пострадали от разгула стихии. Дождь шел всего несколько часов, но был очень сильным, выпало большое количество осадков. В итоге уже зафиксированы разрушения и затопления.
Так, в Ольгинском округе бурные потоки воды буквально смыли мост, из-за чего без автомобильного сообщения остались два села — Фурманово и Михайловка. Жители муниципалитета рассказывают, что ливень лил четыре часа, вода в реке поднялась стремительно.
На видео очевидцы сняли момент, когда мост отправляется в свободное плавание.
«Ловите мост!» — говорит местная жительница.
В пострадавших населенных пунктах к работе оперативно приступили приморские спасатели. Ситуация с ликвидацией последствий ЧС находится на личном контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на два месяца отправил в СИЗО суд во Владивостоке главного инженера комплекса «Акватория» Игоря Черемисина. Напомним, вечером в четверг в комплексе частично обрушились детали потолка, пострадали люди.