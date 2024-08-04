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Posted 3 августа, 23:08

Published 3 августа, 23:08

Modified 4 августа, 06:34

Updated 4 августа, 06:34

Мост «уплыл» в результате разгула стихии в Приморье

«Ловите мост» — Приморье снова борется с последствиями разгула стихии — видео

3 августа 2024, 23:08
Фото: Изображение Midjourney.

Мост «уплыл» в результате разгула стихии в Приморье

Сюжет
Наводнение
Очередной циклон с разрушительной силой ударил по муниципалитетам Приморья. В Ольгинском округе потоком воды унесло мост, отрезав от «большой земли» два населенных пункта. В пострадавших селах работают спасатели, ситуация под контролем главы региона.

Вчера, 3 августа несколько муниципалитетов Приморского края пострадали от разгула стихии. Дождь шел всего несколько часов, но был очень сильным, выпало большое количество осадков. В итоге уже зафиксированы разрушения и затопления.

Видео: @vestiprimorye.

Так, в Ольгинском округе бурные потоки воды буквально смыли мост, из-за чего без автомобильного сообщения остались два села — Фурманово и Михайловка. Жители муниципалитета рассказывают, что ливень лил четыре часа, вода в реке поднялась стремительно.

На видео очевидцы сняли момент, когда мост отправляется в свободное плавание.

«Ловите мост!» — говорит местная жительница.

В пострадавших населенных пунктах к работе оперативно приступили приморские спасатели. Ситуация с ликвидацией последствий ЧС находится на личном контроле губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что на два месяца отправил в СИЗО суд во Владивостоке главного инженера комплекса «Акватория» Игоря Черемисина. Напомним, вечером в четверг в комплексе частично обрушились детали потолка, пострадали люди.

Главного инженера «Акватории» суд отправил под стражу на два месяца — видео
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