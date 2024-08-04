vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 августа, 03:39

Published 4 августа, 03:39

Modified 4 августа, 03:41

Updated 4 августа, 03:41

Дерево пострадало в ДТП с участием джипа в Приморье

Не устояло перед натиском «Лескуса» — джип «срубил» дерево во Владивостоке — видео

4 августа 2024, 03:39
Фото: 1MI.

Дерево пострадало в ДТП с участием джипа в Приморье

Сюжет
ДТП
Зеленое насаждение пало жертвой неосторожного водителя джипа — «Лексус» на полной скорости врезался в дерево.

Инцидент произошел в районе Зари Владивостока сегодня, 4 августа.

В ДТП участвовало три объекта — «Ниссан», «Лексус» и дерево, которое оказалось на пути неуправляемого джипа. Как сообщают специалисты «Автогаранта», водитель Nissan Bluebird, начав разворот на железнодорожном переезде, совершил столкновение с Lexus LX570.

Видео: vostokmedia.com.

От удара Lexus отбросило на дерево, в результате чего зеленое насаждение было буквально «скошено», а джип получил серьезные повреждения — у иномарки буквально разворотило «морду».

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 5373 иностранных гражданина были привлечены ГАИ Владивостока к ответственности за нарушения правил дорожного движения. И это — с начала 2024 года.

Что ни день, то улов: полиция Приморья задержала 45 возможных нелегалов
Узнать подробнее
Читайте также:
Лесовоз ужасов из «Пункта назначения» (18+) проехал по Владивостоку — видеоВ ДТП не была, со двора не выезжала — «машина мечты» нашлась в Приморье — видеоУселась на дороге и легла под колеса: женщину сбили на трассе в Приморье — видео
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Приморский край#ДТП#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика