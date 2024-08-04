Не устояло перед натиском «Лескуса» — джип «срубил» дерево во Владивостоке — видео

Posted 4 августа, 03:39
Published 4 августа, 03:39
Modified 4 августа, 03:41
Updated 4 августа, 03:41
Инцидент произошел в районе Зари Владивостока сегодня, 4 августа.
В ДТП участвовало три объекта — «Ниссан», «Лексус» и дерево, которое оказалось на пути неуправляемого джипа. Как сообщают специалисты «Автогаранта», водитель Nissan Bluebird, начав разворот на железнодорожном переезде, совершил столкновение с Lexus LX570.
От удара Lexus отбросило на дерево, в результате чего зеленое насаждение было буквально «скошено», а джип получил серьезные повреждения — у иномарки буквально разворотило «морду».
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что 5373 иностранных гражданина были привлечены ГАИ Владивостока к ответственности за нарушения правил дорожного движения. И это — с начала 2024 года.