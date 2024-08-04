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Posted 4 августа, 04:13

Published 4 августа, 04:13

Modified 4 августа, 04:15

Updated 4 августа, 04:15

В результате ДТП четыре человека пострадали, один погиб в Приморье

Неопытная девушка-водитель стала виновницей трагедии в Приморье — видео

4 августа 2024, 04:13
Фото: 1MI.

В результате ДТП четыре человека пострадали, один погиб в Приморье

Сюжет
ДТП
Виновницей автоаварии стала 18-летняя девушка, не имеющая водительского удостоверения. Прокуратура Уссурийска взяла на контроль установление обстоятельство ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным надзорного органа, вечером 3 августа 18-летняя девушка-водитель автомобиля Toyota Mark 2, двигаясь по Раковскому шоссе в Уссурийске, превысила допустимую скорость движения транспортного средства, вследствие чего в районе дома № 13 не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части, с последующим опрокидыванием и столкновением с забором.

Последствия аварии серьезные: 20-летняя пассажирка от полученных травм погибла на месте, ещё четверо пострадавших, в том числе одна несовершеннолетняя и водитель, госпитализированы в городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Видео: @prosecutor_pk.

«Виновница ДТП не имеет права управления транспортным средством. Наличие или отсутствие состояния опьянения будет установлено по результатам анализа крови отобранного у водителя. Уссурийская городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по п. „в“ ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Ведомство взяло под контроль ход и результаты процессуальной проверки», — отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что прокуратура Первореченского района Владивостока взяла на контроль и проверяет факт порыва на сетях горячего водоснабжения в районе дома № 1 по улице Вострецова.

Прокуратура Владивостока взяла на контроль факт порыва на сетях ГВС в городе
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