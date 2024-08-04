Неопытная девушка-водитель стала виновницей трагедии в Приморье — видео

По предварительным данным надзорного органа, вечером 3 августа 18-летняя девушка-водитель автомобиля Toyota Mark 2, двигаясь по Раковскому шоссе в Уссурийске, превысила допустимую скорость движения транспортного средства, вследствие чего в районе дома № 13 не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части, с последующим опрокидыванием и столкновением с забором.