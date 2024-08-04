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Posted 4 августа, 01:58

Published 4 августа, 01:58

Modified 4 августа, 02:00

Updated 4 августа, 02:00

Подробности о происшествии с сёрферами стали известны в Приморье

«Неожиданно людей стало затягивать в водоворот» — подробности происшествия в Приморье

4 августа 2024, 01:58
Фото: РБК Приморье.

Подробности о происшествии с сёрферами стали известны в Приморье

Сюжет
Трагедия
Глава Кавалеровского округа Анжела Бурая рассказала подробности о происшествии с четырьмя отдыхающими на озере Цинковом. Поиски троих пропавших продолжаются.

В Кавалеровском округе близ поселка Хрустальный на Цинковом озере произошла трагедия, в результате которой три человека пропали без вести, один получил тяжелые травмы. С обращением в населению в своем официальном телеграм-канале обратилась глава муниципалитета Анжела Бурая.

«Двое жителей Хрустального и двое гостей из Арсеньева совместно отправились плавать на сапах неподалеку от искусственного водопада. В какой-то момент безобидное развлечение превратилось в ужас. По словам очевидцев, неожиданно людей стало затягивать в водоворот и понесло в сторону водопада», — пишет глава округа.

Она сообщила также, что в момент трагедии на территории около водопада гуляли люди. Они увидели в воде девочку и достали ее на берег, после чего вызвали скорую и спасателей. Пострадавшую доставили в Кавалеровскую ЦРБ, где ей провели операцию.

«Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Поиски еще троих (двух женщин и мужчины) продолжались до позднего вечера. Сегодня с раннего утра поиски возобновлены. В поисковой операции задействованы спасатели, сотрудники администрации Кавалеровского округа, полиции и неравнодушные жители округа», — рассказала Анжела Бурая.

Руководитель муниципалитета обратилась к местным жителям и гостям округа с просьбой быть осторожными и сохранять бдительность.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что прокуратура Приморского края начала проверку обстоятельств исчезновения трех жителей Приморья в Кавалеровском округе.

Трое пропали, один пострадал: развлечение на озере закончилось трагедией в Приморье
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