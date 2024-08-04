«Неожиданно людей стало затягивать в водоворот» — подробности происшествия в Приморье

Она сообщила также, что в момент трагедии на территории около водопада гуляли люди. Они увидели в воде девочку и достали ее на берег, после чего вызвали скорую и спасателей. Пострадавшую доставили в Кавалеровскую ЦРБ, где ей провели операцию.