«Неожиданно людей стало затягивать в водоворот» — подробности происшествия в Приморье

Posted 4 августа, 01:58
Published 4 августа, 01:58
Modified 4 августа, 02:00
Updated 4 августа, 02:00
В Кавалеровском округе близ поселка Хрустальный на Цинковом озере произошла трагедия, в результате которой три человека пропали без вести, один получил тяжелые травмы. С обращением в населению в своем официальном телеграм-канале обратилась глава муниципалитета Анжела Бурая.
«Двое жителей Хрустального и двое гостей из Арсеньева совместно отправились плавать на сапах неподалеку от искусственного водопада. В какой-то момент безобидное развлечение превратилось в ужас. По словам очевидцев, неожиданно людей стало затягивать в водоворот и понесло в сторону водопада», — пишет глава округа.
Она сообщила также, что в момент трагедии на территории около водопада гуляли люди. Они увидели в воде девочку и достали ее на берег, после чего вызвали скорую и спасателей. Пострадавшую доставили в Кавалеровскую ЦРБ, где ей провели операцию.
«Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Поиски еще троих (двух женщин и мужчины) продолжались до позднего вечера. Сегодня с раннего утра поиски возобновлены. В поисковой операции задействованы спасатели, сотрудники администрации Кавалеровского округа, полиции и неравнодушные жители округа», — рассказала Анжела Бурая.
Руководитель муниципалитета обратилась к местным жителям и гостям округа с просьбой быть осторожными и сохранять бдительность.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что прокуратура Приморского края начала проверку обстоятельств исчезновения трех жителей Приморья в Кавалеровском округе.