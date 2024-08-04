Паводковая ситуация под контролем: Приморье справляется с последствиями стихии

В режиме повышенной готовности работает тяжелая техника, которая расчищает русла рек и углубляет ручьи, чтобы отводить воду от жилых домов, укрепляются дамбы и откачивается вода. В тех районах, где в результате перелива дорог и разрушения мостов нарушилось транспортное сообщение, организованы лодочные переправы, жителям затопленных территорий доставляется гуманитарная помощь, развернуты пункты временного размещения, оснащенные всем необходимым.