Паводковая ситуация под контролем: Приморье справляется с последствиями стихии

Posted 4 августа, 07:30
Published 4 августа, 07:30
Modified 4 августа, 07:32
Updated 4 августа, 07:32
Традиционный «мокрый» сезон продолжается в Приморье — очередной циклон вылил большое количество осадков на северную часть края, вызвав стремительное поднятие уровня воды в реках.
По уже отработанной региональным правительством схеме, все оперативные службы заблаговременно были готовы к разгулу стихии. Кавалеровский, Ольгинский, Красноармейский округа, Дальнереченск — на этих территориях предприняты необходимые меры для минимизации последствий и своевременного оказания помощи местному населению.
В режиме повышенной готовности работает тяжелая техника, которая расчищает русла рек и углубляет ручьи, чтобы отводить воду от жилых домов, укрепляются дамбы и откачивается вода. В тех районах, где в результате перелива дорог и разрушения мостов нарушилось транспортное сообщение, организованы лодочные переправы, жителям затопленных территорий доставляется гуманитарная помощь, развернуты пункты временного размещения, оснащенные всем необходимым.
Глава Ольгинского округа Екатерина Ванникова в своем официальном телеграм-канале рассказала о том, какие меры предпринимаются в муниципалитете. Там из-за проливных дождей рухнул мост на 25 километре от крупного села Михайловка. Сегодня спасатели готовят переправу через реку Аввакумовку.
«И будем переправлять людей до восстановления моста», — сообщила Екатерина Ванникова, добавив, что сегодня в дома жителей села Фурманово будет восстановлена подача электричества.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что пункты временно размещения открыты в Красноармейском округе и готовы принимать людей в случае необходимости. На гидропостах фиксируется повышение уровня воды в реках, топит низменные участки.