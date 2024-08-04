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Posted 4 августа, 07:30

Published 4 августа, 07:30

Modified 4 августа, 07:32

Updated 4 августа, 07:32

Оперативные меры приняты по ликвидации ЧС в Приморье

Паводковая ситуация под контролем: Приморье справляется с последствиями стихии

4 августа 2024, 07:30
Фото: 1MI.

Оперативные меры приняты по ликвидации ЧС в Приморье

Сюжет
Наводнение
Приморский край столкнулся с очередным циклоном — большая вода пришла в северные муниципалитеты региона. Все оперативные службы, муниципальные и региональные власти работают в круглосуточном режиме, ситуация под личным контролем губернатора края.

Традиционный «мокрый» сезон продолжается в Приморье — очередной циклон вылил большое количество осадков на северную часть края, вызвав стремительное поднятие уровня воды в реках.

По уже отработанной региональным правительством схеме, все оперативные службы заблаговременно были готовы к разгулу стихии. Кавалеровский, Ольгинский, Красноармейский округа, Дальнереченск — на этих территориях предприняты необходимые меры для минимизации последствий и своевременного оказания помощи местному населению.

В режиме повышенной готовности работает тяжелая техника, которая расчищает русла рек и углубляет ручьи, чтобы отводить воду от жилых домов, укрепляются дамбы и откачивается вода. В тех районах, где в результате перелива дорог и разрушения мостов нарушилось транспортное сообщение, организованы лодочные переправы, жителям затопленных территорий доставляется гуманитарная помощь, развернуты пункты временного размещения, оснащенные всем необходимым.

Видео: @ecaterinavannickova.

Глава Ольгинского округа Екатерина Ванникова в своем официальном телеграм-канале рассказала о том, какие меры предпринимаются в муниципалитете. Там из-за проливных дождей рухнул мост на 25 километре от крупного села Михайловка. Сегодня спасатели готовят переправу через реку Аввакумовку.

«И будем переправлять людей до восстановления моста», — сообщила Екатерина Ванникова, добавив, что сегодня в дома жителей села Фурманово будет восстановлена подача электричества.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что пункты временно размещения открыты в Красноармейском округе и готовы принимать людей в случае необходимости. На гидропостах фиксируется повышение уровня воды в реках, топит низменные участки.

Еще один округ Приморья готовится: власти открыли пункты временного размещения
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