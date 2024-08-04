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Posted 4 августа, 07:04

Published 4 августа, 07:04

Modified 4 августа, 07:06

Updated 4 августа, 07:06

Подозреваемого в покушении на убийство взяли под стражу в Приморье

Под стражу: подозреваемого в покушении на убийство отправили в камеру в Приморье

4 августа 2024, 07:04
Фото: 1MI.

Подозреваемого в покушении на убийство взяли под стражу в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Мужчина покушался на жизнь своего знакомого, выстрелив в него из оружия ограниченного поражения. Суд принял решение взять его под стражу.

Заключение под стражу — такая мера пресечения на период следствия была избрана жителю Приморского края, который подозревается в покушении на убийство.

По версии следствия, мужчина подозревается в том, что ночью 2 августа 2024 года, находясь на базе отдыха в Тернейском районе, в ходе возникшего конфликта выстрелил из оружия ограниченного поражения в голову своего 36-летнего знакомого.

«С учетом позиции прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток. Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) поставлены на контроль в надзорном ведомстве», — сообщили в прокуратуре Приморского края.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что для двух жителей Дальнегорска путешествие к морю завершилось по-разному. После выяснения разногласий, на одного завели уголовное дело, а второго госпитализировали.

Два выстрела в голову: отдых у моря обернулся жестким конфликтом в Приморском крае
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