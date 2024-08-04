Под стражу: подозреваемого в покушении на убийство отправили в камеру в Приморье

Posted 4 августа, 07:04
Published 4 августа, 07:04
Modified 4 августа, 07:06
Updated 4 августа, 07:06
Заключение под стражу — такая мера пресечения на период следствия была избрана жителю Приморского края, который подозревается в покушении на убийство.
По версии следствия, мужчина подозревается в том, что ночью 2 августа 2024 года, находясь на базе отдыха в Тернейском районе, в ходе возникшего конфликта выстрелил из оружия ограниченного поражения в голову своего 36-летнего знакомого.
«С учетом позиции прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток. Ход и результаты расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) поставлены на контроль в надзорном ведомстве», — сообщили в прокуратуре Приморского края.
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