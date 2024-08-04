Прощай «Колгейт» — чем будут чистить зубы жители Приморья после повышения цен?

Все косметические товары — от привычных французских до ныне популярных южнокорейских — поднимутся в цене так же, как и зубная паста. На косметических товарах власти не остановились. Народ больше заплатит за шоколадки, печенье и вафли. Российская элита раскошелится на сумочки Hermes и Luis Vitton, а также на и так недешевую люксовую одежду.