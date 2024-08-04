Posted 4 августа, 05:07
Published 4 августа, 05:07
Modified 4 августа, 06:03
Updated 4 августа, 06:03
По оценкам экспертов, половину топ-10 зубных паст по-прежнему составляют «Колгейт», «Рокс» и «Аквафреш». На них пошлина поднимется на 35 процентов, так же как и на шампуни, кремы, пены для бриться и лосьоны после бритья, пишут «Новые Известия».
«Несмотря на это, в ближайшие годы импортные поставки зубных паст на российский рынок сохранятся на высоком уровне. Отечественное производство не покрывает полностью внутренний спрос. Импортозамещение в данном направлении идет медленно из-за нарастающей конкуренции со стороны дешевых зубных паст из Китая», — пишут эксперты «Бизнесстата».
Это означает, что повышение — это поддержка не столько отечественного товаропроизводителя средств гигиены рта, сколько китайского. Своей пасты не хватает, значит, на смену высококачественному товару придет дешевая из Поднебесной. Это, безусловно, будет иметь негативные последствия для здоровья приморцев.
Все косметические товары — от привычных французских до ныне популярных южнокорейских — поднимутся в цене так же, как и зубная паста. На косметических товарах власти не остановились. Народ больше заплатит за шоколадки, печенье и вафли. Российская элита раскошелится на сумочки Hermes и Luis Vitton, а также на и так недешевую люксовую одежду.