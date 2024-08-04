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Posted 4 августа, 09:12

Published 4 августа, 09:12

Modified 4 августа, 09:14

Updated 4 августа, 09:14

Пожарные вывели пять жильцов из отрезанных дымом квартир в Приморье

Пять человек спасены при пожаре во Владивостоке

4 августа 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney.

Пожарные вывели пять жильцов из отрезанных дымом квартир в Приморье

Сюжет
Пожар
В многоквартирном доме на улице Луговой во Владивостоке произошел пожар, из-за сильного задымления несколько жильцов остались заблокированными в своих квартирах. Их вывели огнеборцы.

После получения сигнала о пожаре уже через шесть минут бригада огнеборцев была на месте происшествия.

«По оперативным данным на момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде, горел бытовой мусор в коридоре на четвертом этаже. Пожарные МЧС России при помощи спасательных устройств вывели из отрезанных дымом квартир пять человек», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В результате пожара подъезд поврежден огнем на площади около восьми квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.

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