Пять человек спасены при пожаре во Владивостоке

Пожарные вывели пять жильцов из отрезанных дымом квартир в Приморье

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В многоквартирном доме на улице Луговой во Владивостоке произошел пожар, из-за сильного задымления несколько жильцов остались заблокированными в своих квартирах. Их вывели огнеборцы.