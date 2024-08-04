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Posted 4 августа, 01:01

Published 4 августа, 01:01

Modified 4 августа, 01:03

Updated 4 августа, 01:03

Леопарда встретили на дороге жители Приморья

Смотри, леопард настоящий: пятнистый неспешно прошелся по дороге в Приморье: видео

4 августа 2024, 01:01
Фото: 1MI.

Леопарда встретили на дороге жители Приморья

Сюжет
Дикие животные
Редкая пятнистая кошка встретилась жителям Приморья — проезжавшие мимо леопарда машины, будто и не волновали его, он продолжал свой путь. Очевидцы сняли на видео лесного зверя.

Встречи жителей Приморья с дикими животными стали довольно частыми — тигры, медведи, а вчера и дальневосточный леопард показался автомобилистам, проезжавшим в районе села Борисовка.

Видео: @VDKNEWS.25.
«Смотри, леопард настоящий! Красивый какой», — комментировали местные жители, снявшие на видео пятнистое чудо природы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке железнодорожники спасли попавшего в ловушку на путях щенка.

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#Новости#Общество#Видео#Приморский край#Дикие животные#Приморье#Жители
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