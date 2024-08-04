Смотри, леопард настоящий: пятнистый неспешно прошелся по дороге в Приморье: видео

Posted 4 августа, 01:01
Published 4 августа, 01:01
Modified 4 августа, 01:03
Updated 4 августа, 01:03
Встречи жителей Приморья с дикими животными стали довольно частыми — тигры, медведи, а вчера и дальневосточный леопард показался автомобилистам, проезжавшим в районе села Борисовка.
«Смотри, леопард настоящий! Красивый какой», — комментировали местные жители, снявшие на видео пятнистое чудо природы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке железнодорожники спасли попавшего в ловушку на путях щенка.