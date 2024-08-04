Смотри, леопард настоящий: пятнистый неспешно прошелся по дороге в Приморье: видео

Леопарда встретили на дороге жители Приморья

Сюжет Дикие животные

Редкая пятнистая кошка встретилась жителям Приморья — проезжавшие мимо леопарда машины, будто и не волновали его, он продолжал свой путь. Очевидцы сняли на видео лесного зверя.

Встречи жителей Приморья с дикими животными стали довольно частыми — тигры, медведи, а вчера и дальневосточный леопард показался автомобилистам, проезжавшим в районе села Борисовка. Видео: @VDKNEWS.25 . «Смотри, леопард настоящий! Красивый какой», — комментировали местные жители, снявшие на видео пятнистое чудо природы. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке железнодорожники спасли попавшего в ловушку на путях щенка. От верной гибели уберегли: железнодорожники спасли щенка и ищут ему хозяев — фото Узнать подробнее