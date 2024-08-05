16 дней на ИВЛ: врачи вернули мужчину к жизни вопреки статистике в Приморском крае

Больше трех недель реаниматологи и неврологи боролись за жизнь больного. Его кормили через зонт, более того, он 16 дней дышал при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Специалисты не только вернули мужчину в сознание, но и стабилизировали жизненные показатели и поставили его на ноги.