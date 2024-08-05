16 дней на ИВЛ: врачи вернули мужчину к жизни вопреки статистике в Приморском крае

Posted 5 августа, 10:30
Published 5 августа, 10:30
Modified 5 августа, 10:32
Updated 5 августа, 10:32
Медики вернули к жизни мужчину, перенесшего опаснейший инсульт, сообщает пресс-служба Находкинской городской больницы.
Сильная головная боль горожанина сопровождалась судорогами, после госпитализации приморец впал в кому. Врачи поставили неутешительный диагноз — кровоизлияние в мозг. Серьезный недуг мог привести к инвалидности или к смерти пациента.
Больше трех недель реаниматологи и неврологи боролись за жизнь больного. Его кормили через зонт, более того, он 16 дней дышал при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Специалисты не только вернули мужчину в сознание, но и стабилизировали жизненные показатели и поставили его на ноги.
Пациент обещал заботиться о своем здоровье. Оказалось, он страдал от повышенного давления, но пренебрегал лечением и ежегодными обследованиями.
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