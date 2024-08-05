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Posted 5 августа, 10:30

Published 5 августа, 10:30

Modified 5 августа, 10:32

Updated 5 августа, 10:32

В Приморье специалисты поставили на ноги мужчину после кровоизлияния в мозг

16 дней на ИВЛ: врачи вернули мужчину к жизни вопреки статистике в Приморском крае

5 августа 2024, 10:30
Фото: 1MI.

В Приморье специалисты поставили на ноги мужчину после кровоизлияния в мозг

Сюжет
Больница
Житель Находки мог стать инвалидом или даже умереть, но врачи поставили на ноги пациента. Выздоровление после такого серьезного недуга — настоящее чудо, которое сотворили медики.

Медики вернули к жизни мужчину, перенесшего опаснейший инсульт, сообщает пресс-служба Находкинской городской больницы.

Сильная головная боль горожанина сопровождалась судорогами, после госпитализации приморец впал в кому. Врачи поставили неутешительный диагноз — кровоизлияние в мозг. Серьезный недуг мог привести к инвалидности или к смерти пациента.

Больше трех недель реаниматологи и неврологи боролись за жизнь больного. Его кормили через зонт, более того, он 16 дней дышал при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Специалисты не только вернули мужчину в сознание, но и стабилизировали жизненные показатели и поставили его на ноги.

Пациент обещал заботиться о своем здоровье. Оказалось, он страдал от повышенного давления, но пренебрегал лечением и ежегодными обследованиями.

Ранее «Восток-Медиа» писало о состоянии малыша, который выпал из окна во Владивостоке.

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