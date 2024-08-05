Бизнесменам — штрафы, нелегалам — домой: еще 15 мигрантов покинут Приморский край

Posted 4 августа, 23:32
Published 4 августа, 23:32
Modified 4 августа, 23:34
Updated 4 августа, 23:34
15 иностранных граждан выдворят из России, сообщает пресс-служба МВД. Силовики проверили рейд по магазинам и предприятиям общественного питания в Артеме.
Правоохранители задержали 51 мигрантов, из которых 15 человек покинут страну, согласно постановлению.
«До завершения процедуры выдворения за пределы Российской Федерации правонарушители будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан», — отметили в полиции.
Также стражи порядка возбудили административные дела на предпринимателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. Бизнесмены выплатят крупные штрафы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что семь из девяти иностранцев, которых проверили в полиции, выдворят из РФ.