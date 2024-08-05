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Posted 4 августа, 23:32

Published 4 августа, 23:32

Modified 4 августа, 23:34

Updated 4 августа, 23:34

Очередная проверка иностранцев выявила нарушителей в Приморье

Бизнесменам — штрафы, нелегалам — домой: еще 15 мигрантов покинут Приморский край

4 августа 2024, 23:32
Фото: Изображение Midjourney.

Очередная проверка иностранцев выявила нарушителей в Приморье

Сюжет
Предприниматели
Сотрудники полиции и Росгвардии вновь наведались в местные заведения в Артеме. Без мигрантов, которые трудятся в Приморском крае незаконно, не обошлось.

15 иностранных граждан выдворят из России, сообщает пресс-служба МВД. Силовики проверили рейд по магазинам и предприятиям общественного питания в Артеме.

Правоохранители задержали 51 мигрантов, из которых 15 человек покинут страну, согласно постановлению.

«До завершения процедуры выдворения за пределы Российской Федерации правонарушители будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан», — отметили в полиции.

Также стражи порядка возбудили административные дела на предпринимателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. Бизнесмены выплатят крупные штрафы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что семь из девяти иностранцев, которых проверили в полиции, выдворят из РФ.

Результаты очередного рейда: 7 из 9 мигрантов оказались нелегалами в Приморском крае
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