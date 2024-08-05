Будем увольнять: кто попал в немилость губернатора Приморского края — видео

Posted 5 августа, 05:41
Published 5 августа, 05:41
Modified 1 сентября, 03:58
Updated 1 сентября, 03:58
Зампред Правительства края Ленар Нуриев и руководитель агентства гидротехнических сооружений Сергей Трояков получили выговоры за невыполнение поставленной задачи. Спецтехника, предназначенная для укрепления дамбы на Мясокомбинате, должна была прибыть в Дальнереченск в субботу, но задерживается до вторника из-за халатного отношения чиновников.
Глава региона предупредил, что в будущем за подобное отношение к работе будут следовать более жёсткие меры, вплоть до увольнения.
В следующий раз за такое отношение к работе будем увольнять.