Будем увольнять: кто попал в немилость губернатора Приморского края — видео

Губернатор Приморья наказал нерадивых чиновников

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал в следующий раз уволить двух чиновников за их халатное отношение к задаче. Техника для укрепления дамбы в Дальнереченске так и не прибыла.