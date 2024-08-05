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Posted 5 августа, 05:41

Published 5 августа, 05:41

Modified 1 сентября, 03:58

Updated 1 сентября, 03:58

Будем увольнять: кто попал в немилость губернатора Приморского края — видео

5 августа 2024, 05:41

Губернатор Приморья наказал нерадивых чиновников

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пообещал в следующий раз уволить двух чиновников за их халатное отношение к задаче. Техника для укрепления дамбы в Дальнереченске так и не прибыла.

Зампред Правительства края Ленар Нуриев и руководитель агентства гидротехнических сооружений Сергей Трояков получили выговоры за невыполнение поставленной задачи. Спецтехника, предназначенная для укрепления дамбы на Мясокомбинате, должна была прибыть в Дальнереченск в субботу, но задерживается до вторника из-за халатного отношения чиновников.

Глава региона предупредил, что в будущем за подобное отношение к работе будут следовать более жёсткие меры, вплоть до увольнения.

В следующий раз за такое отношение к работе будем увольнять.
#Общество#Видео
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