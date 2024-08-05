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Posted 5 августа, 09:09

Published 5 августа, 09:09

Modified 5 августа, 09:13

Updated 5 августа, 09:13

Пустой и невероятно красивый пляж в Приморском крае покорил отпускников

«До чего же красиво»: туристы заинтересовались пустым пляжем в Приморье — фото

5 августа 2024, 09:09
Фото: vostokmedia.com.

Пустой и невероятно красивый пляж в Приморском крае покорил отпускников

Сюжет
Туризм
Пока путешественники выбирают места, где же провести отдых, жители Приморского края «заманивают» гостей из других регионов России.

Приморцы постепенно отходят от дождливого настроения погоды и начинают делиться солнечными фотографиями из самых разных уголков региона.

Жительница Дальнегорского округа похвасталась видом, который она наблюдала сегодня днем, отдыхая на берегу залива Опричник. На фото видно, что пляж пустой и невероятно красивый.

«Каменка прекрасна», — восхитился комментатор.
«Путешественников навлечете такой красотой», — предположил подписчик новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Приморье стало туристическим центром России.

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