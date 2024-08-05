«До чего же красиво»: туристы заинтересовались пустым пляжем в Приморье — фото

Posted 5 августа, 09:09
Published 5 августа, 09:09
Modified 5 августа, 09:13
Updated 5 августа, 09:13
Приморцы постепенно отходят от дождливого настроения погоды и начинают делиться солнечными фотографиями из самых разных уголков региона.
Жительница Дальнегорского округа похвасталась видом, который она наблюдала сегодня днем, отдыхая на берегу залива Опричник. На фото видно, что пляж пустой и невероятно красивый.
«Каменка прекрасна», — восхитился комментатор.
«Путешественников навлечете такой красотой», — предположил подписчик новых медиа.