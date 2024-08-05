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Posted 5 августа, 02:45

Published 5 августа, 02:45

Modified 5 августа, 02:47

Updated 5 августа, 02:47

Оленя, плавающего на волнах, заметили рыбаки в Приморском крае

Душераздирающее зрелище: беспомощное животное оказалось посреди моря в Приморье

5 августа 2024, 02:45
Фото: 1MI.

Оленя, плавающего на волнах, заметили рыбаки в Приморском крае

Сюжет
Море
Отчаянное желание жить продемонстрировал дикий зверь, который боролся с морскими волнами в Приморском крае. Как парнокопытное очутилось в акватории — загадка.

Пятнистого оленя с водорослями на рогах заметили рыбаки в Шкотовском районе. Как животное оказалось посреди моря — неизвестно. Очевидцы предположили, что парнокопытное свалилось со скалы и теперь беспомощно дрейфует волны. Остается надеяться, что скакун успешно выбрался на сушу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что перепуганному детенышу косули удалось преодолеть море. Но спасителей беспокоило то, что малыш был без мамы.

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