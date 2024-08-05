Душераздирающее зрелище: беспомощное животное оказалось посреди моря в Приморье

Пятнистого оленя с водорослями на рогах заметили рыбаки в Шкотовском районе. Как животное оказалось посреди моря — неизвестно. Очевидцы предположили, что парнокопытное свалилось со скалы и теперь беспомощно дрейфует волны. Остается надеяться, что скакун успешно выбрался на сушу.