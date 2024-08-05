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Posted 5 августа, 00:27

Published 5 августа, 00:27

Modified 5 августа, 01:34

Updated 5 августа, 01:34

При необходимости Ким Чен Ын обратится за помощью к Владимиру Путину

Горе сблизило союзников: ядерный сосед Приморья может обратиться за помощью к РФ

5 августа 2024, 00:27
Фото: Изображение Midjourney.

При необходимости Ким Чен Ын обратится за помощью к Владимиру Путину

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Погода
Президент Владимир Путин отреагировал на сильное наводнение в Северной Корее. Лидер России также предложил помощь союзнику. Руководитель КНДР ответил на сообщение.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с наводнениями в Северной Корее, которые нанесли сильный удар по населению страны.

Сочувствие верховного главнокомандующего России тронуло руководителя КНДР до глубины души, сообщает ЦТАК. Он поблагодарил Путина за поддержку. Также северокорейский лидер отметил, что если его стране понадобится помощь в восстановлении, то он обратится к искренним товарищам, которые находятся в Москве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на севере Приморского края развернули оперштаб из-за опасной обстановки с переливами.

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