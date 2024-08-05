Горе сблизило союзников: ядерный сосед Приморья может обратиться за помощью к РФ

Сочувствие верховного главнокомандующего России тронуло руководителя КНДР до глубины души, сообщает ЦТАК. Он поблагодарил Путина за поддержку. Также северокорейский лидер отметил, что если его стране понадобится помощь в восстановлении, то он обратится к искренним товарищам, которые находятся в Москве.