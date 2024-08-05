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Posted 5 августа, 11:02

Published 5 августа, 11:02

Modified 5 августа, 11:04

Updated 5 августа, 11:04

Картина дня в Приморье: привлекательный отдых, контроль мигрантов и пустой пляж

Картина дня в Приморье: привлекательный отдых, контроль мигрантов и пустой пляж

5 августа 2024, 11:02
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Привлекательный отдых

За последние несколько лет Приморский край стал настоящим туристическим центром: сюда едут со всей России, с ближней и дальней заграницы. «Восток-Медиа» рассказывает, чем так привлекателен отдыха в Приморье.

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Контроль мигрантов

Возмутительная история о потасовке иностранцев и жителей Приморского края попала в поле зрения Главы СКР Александра Бастрыкина. Председатель Заксобрания Приморья тоже высказался о данном инциденте и о ситуации с мигрантами в России.

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Пустой пляж

Пока путешественники выбирают места, где же провести отдых, жители Приморского края «заманивают» гостей из других регионов России.

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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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