Картина дня в Приморье: привлекательный отдых, контроль мигрантов и пустой пляж

Posted 5 августа, 11:02
Published 5 августа, 11:02
Modified 5 августа, 11:04
Updated 5 августа, 11:04
Привлекательный отдых
За последние несколько лет Приморский край стал настоящим туристическим центром: сюда едут со всей России, с ближней и дальней заграницы. «Восток-Медиа» рассказывает, чем так привлекателен отдыха в Приморье.
Контроль мигрантов
Возмутительная история о потасовке иностранцев и жителей Приморского края попала в поле зрения Главы СКР Александра Бастрыкина. Председатель Заксобрания Приморья тоже высказался о данном инциденте и о ситуации с мигрантами в России.
Пустой пляж
Пока путешественники выбирают места, где же провести отдых, жители Приморского края «заманивают» гостей из других регионов России.