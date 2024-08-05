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Posted 5 августа, 03:46

Published 5 августа, 03:46

Modified 5 августа, 03:48

Updated 5 августа, 03:48

Председатель Заксобрания Приморского края высказался о миграционной политике

«Момент настал»: Волошко об изменениях в контроле мигрантов после избиения приморцев

5 августа 2024, 03:46
Фото: Изображение Midjourney.

Председатель Заксобрания Приморского края высказался о миграционной политике

Сюжет
Следственный комитет
Возмутительная история о потасовке иностранцев и жителей Приморского края попала в поле зрения Главы СКР Александра Бастрыкина. Председатель Заксобрания Приморья тоже высказался о данном инциденте и о ситуации с мигрантами в России.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко высказался о резонансном инциденте, произошедшем в Артеме. В новых медиа появилась информация о том, что иностранцы приставали к девушкам, затем избили приморцев, которые заступились за горожанок. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль разбирательство данного происшествия.

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Антон Волошко отметил, что Приморский край — лидер по количеству сообщений о преступлениях и нарушениях законов на Дальнем Востоке, совершенных иностранными гражданами.

Буквально сегодня утром, 5 августа, появилась информация о результатах рейда. Силовики проверили 51 мигранта.

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Чаще всего фиксируются случаи, связанные с драками и конфликтами на дорогах и бытовыми происшествиями. Миграционная политика довольно часто критикуется населением в социальных сетях.

«Очевидно, что момент более серьёзных действий в сфере контроля за мигрантами давно настал», — заявил председатель Заксобрания.

Также политик отметил, что необходимо не только требовать соблюдения законов от иностранцев, но и контролировать исполнение законов сотрудниками госструктур.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 45 мигрантов с поддельными документами задержали во Владивостоке.

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