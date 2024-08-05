«Момент настал»: Волошко об изменениях в контроле мигрантов после избиения приморцев

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко высказался о резонансном инциденте, произошедшем в Артеме. В новых медиа появилась информация о том, что иностранцы приставали к девушкам, затем избили приморцев, которые заступились за горожанок. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль разбирательство данного происшествия.