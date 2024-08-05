«Момент настал»: Волошко об изменениях в контроле мигрантов после избиения приморцев

Posted 5 августа, 03:46
Published 5 августа, 03:46
Modified 5 августа, 03:48
Updated 5 августа, 03:48
Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко высказался о резонансном инциденте, произошедшем в Артеме. В новых медиа появилась информация о том, что иностранцы приставали к девушкам, затем избили приморцев, которые заступились за горожанок. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль разбирательство данного происшествия.
Антон Волошко отметил, что Приморский край — лидер по количеству сообщений о преступлениях и нарушениях законов на Дальнем Востоке, совершенных иностранными гражданами.
Буквально сегодня утром, 5 августа, появилась информация о результатах рейда. Силовики проверили 51 мигранта.
Чаще всего фиксируются случаи, связанные с драками и конфликтами на дорогах и бытовыми происшествиями. Миграционная политика довольно часто критикуется населением в социальных сетях.
«Очевидно, что момент более серьёзных действий в сфере контроля за мигрантами давно настал», — заявил председатель Заксобрания.
Также политик отметил, что необходимо не только требовать соблюдения законов от иностранцев, но и контролировать исполнение законов сотрудниками госструктур.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 45 мигрантов с поддельными документами задержали во Владивостоке.