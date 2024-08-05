На контроле у федералов: силовики бездействовали при избиении приморцев иностранцами?

По данным Информационного центра Следственного комитета России, в новых медиа появилась информация о происшествии в Артеме, — иностранные граждане приставали к девушкам. Очевидцы отметили, нарушители покоя также избили тех, кто заступился за горожанок. Силовики, прибывшие на место инцидента, не пресекли драку и не задержали участников потасовки, сообщили в соцсетях.