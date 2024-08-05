На контроле у федералов: силовики бездействовали при избиении приморцев иностранцами?

Posted 5 августа, 01:43
Published 5 августа, 01:43
Modified 5 августа, 01:45
Updated 5 августа, 01:45
По данным Информационного центра Следственного комитета России, в новых медиа появилась информация о происшествии в Артеме, — иностранные граждане приставали к девушкам. Очевидцы отметили, нарушители покоя также избили тех, кто заступился за горожанок. Силовики, прибывшие на место инцидента, не пресекли драку и не задержали участников потасовки, сообщили в соцсетях.
Следком начал проверку данного происшествия. Центральный аппарат СК контролирует расследование.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание СУ СК России по Приморскому краю Евгению Сергеевичу Касьянникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела», — отметили в информационном центре.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пожилую женщину избили жительницы Уссурийска.