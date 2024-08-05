На месте работает полиция: огромная пробка сковала движение во Владивостоке — видео

По данным свидетелей столпотворения на дороге, малолитражка припаркована, а ее номера завешаны тряпкой. Силовики беседуют с группой людей. Иномарка выглядит целой, то есть, скорее всего, причина остановки не в ДТП. Более того, на крыше полицейской машины включен проблесковый маячок.