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Posted 5 августа, 06:55

Published 5 августа, 06:55

Modified 5 августа, 07:40

Updated 5 августа, 07:40

На месте работает полиция: огромная пробка сковала движение во Владивостоке — видео

На месте работает полиция: огромная пробка сковала движение во Владивостоке — видео

5 августа 2024, 06:55
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Дорожное движение
Огромная пробка сковала движение во Владивостоке в сторону Седанки, начиная с Некрасовского путепровода. Причина дорожного коллапса, мягко говоря, нестандартная.

Огромная пробка тянется с Некрасовского путепровода. Очевидцы сообщают, что движение осложнено до остановки Молодежной, где стоит служебный автомобиль и легковушка.

По данным свидетелей столпотворения на дороге, малолитражка припаркована, а ее номера завешаны тряпкой. Силовики беседуют с группой людей. Иномарка выглядит целой, то есть, скорее всего, причина остановки не в ДТП. Более того, на крыше полицейской машины включен проблесковый маячок.

Видео: vostokmedia.com.

Однако, на Постышева водители вновь упираются в пробку, отметил водитель, проехавший весь путь до пригорода дальневосточной столицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тройное столкновение большегрузов случилось под Владивостоком.

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