На месте работает полиция: огромная пробка сковала движение во Владивостоке — видео

Posted 5 августа, 06:55
Published 5 августа, 06:55
Modified 5 августа, 07:40
Updated 5 августа, 07:40
Огромная пробка тянется с Некрасовского путепровода. Очевидцы сообщают, что движение осложнено до остановки Молодежной, где стоит служебный автомобиль и легковушка.
По данным свидетелей столпотворения на дороге, малолитражка припаркована, а ее номера завешаны тряпкой. Силовики беседуют с группой людей. Иномарка выглядит целой, то есть, скорее всего, причина остановки не в ДТП. Более того, на крыше полицейской машины включен проблесковый маячок.
Однако, на Постышева водители вновь упираются в пробку, отметил водитель, проехавший весь путь до пригорода дальневосточной столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что тройное столкновение большегрузов случилось под Владивостоком.