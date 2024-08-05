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Posted 4 августа, 23:59

Published 4 августа, 23:59

Modified 5 августа, 00:00

Updated 5 августа, 00:00

На огромном матрасе дожидался автобуса житель Приморья в Уссурийске

Не терял время в ожидании: на здоровенном матрасе ожидают автобусы в Приморье

4 августа 2024, 23:59
Фото: 1MI.

На огромном матрасе дожидался автобуса житель Приморья в Уссурийске

Сюжет
Автобусы
Житель Приморского края решил поспать прямо на остановке. Кто-то подумал, что он наглец и бездельник, но ведь не исключено, что ему некогда поспать из-за плотного графика.

На камеру очевидца попал мужчина, который не стесняется своих желаний. В Уссурийске на Некрасова горожанин, вероятно, хотел спать и решил не откладывать на ночь то, что можно сделать на остановке. Приморец, прихватив с собой матрас, улегся прямо на остановке.

В новых медиа отметили, что лежа ожидать автобус удобно. К слову, горожанин, выспавшись, водрузил переносную кровать на спину и удалился. Видимо проспал и смысла ехать на работу уже не было.

Не исключено, что жители дальневосточной столицы рассмотрят столь интересное решение для коротания времени, пока автобусы простаивают в пробках. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что крупногабаритное ДТП заблокировало две полосы движения на центральной улицы Владивостока.

Две полосы заблокировано на многострадальной улице Владивостока — видео
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