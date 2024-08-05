Не терял время в ожидании: на здоровенном матрасе ожидают автобусы в Приморье

Posted 4 августа, 23:59
Published 4 августа, 23:59
Modified 5 августа, 00:00
Updated 5 августа, 00:00
На камеру очевидца попал мужчина, который не стесняется своих желаний. В Уссурийске на Некрасова горожанин, вероятно, хотел спать и решил не откладывать на ночь то, что можно сделать на остановке. Приморец, прихватив с собой матрас, улегся прямо на остановке.
В новых медиа отметили, что лежа ожидать автобус удобно. К слову, горожанин, выспавшись, водрузил переносную кровать на спину и удалился. Видимо проспал и смысла ехать на работу уже не было.
Не исключено, что жители дальневосточной столицы рассмотрят столь интересное решение для коротания времени, пока автобусы простаивают в пробках. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что крупногабаритное ДТП заблокировало две полосы движения на центральной улицы Владивостока.