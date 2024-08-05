Не терял время в ожидании: на здоровенном матрасе ожидают автобусы в Приморье

На камеру очевидца попал мужчина, который не стесняется своих желаний. В Уссурийске на Некрасова горожанин, вероятно, хотел спать и решил не откладывать на ночь то, что можно сделать на остановке. Приморец, прихватив с собой матрас, улегся прямо на остановке.