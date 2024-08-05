Продрогнем и промокнем перед духотой: похолодание сменится жарой в Приморском крае

Во Владивостоке ожидаются морось и туманы. В понедельник выдастся весьма прохладным — 19 — 22 °C. Во вторник и среду дневная температура составит 21 — 25 °C. В четверг ударит дождь, но воздух успеет прогреться до 25 — 29 °C. Пятница прогнозируется без осадков, температурный фон повысится на 1 — 2 градуса.