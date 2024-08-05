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Posted 5 августа, 08:12

Published 5 августа, 08:12

Modified 5 августа, 11:15

Updated 5 августа, 11:15

Дожди и прохлада сменится духотой выше 30 градусов в Приморье

Продрогнем и промокнем перед духотой: похолодание сменится жарой в Приморском крае

5 августа 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney.

Дожди и прохлада сменится духотой выше 30 градусов в Приморье

Сюжет
Дождь
Атмосферные фронты спровоцируют осадки в Приморском крае. Тем не менее, погодная обстановка изменится к концу недели.

По данным «Примгидромета», атмосферные фронты вновь спровоцируют неустойчивую погоду в регионе.

В первые два дня, 5 и 6 августа, малоактивные фронты сформируют небольшие осадки. Минимальный температурный фон составит 15 — 22 °C, максимальный — 26 — 32 °C.

В среду, 7 августа, интенсивность дождей увеличится из-за обострения фронтальных разделов.

В четверг, 8 августа, во многих районах края ударят сильные осадки, а температура воздуха понизится на 1 — 3 градуса.

В пятницу, 9 августа, непогода покинет Приморье. Столбики термометров вернутся к значениям понедельника.

Во Владивостоке ожидаются морось и туманы. В понедельник выдастся весьма прохладным — 19 — 22 °C. Во вторник и среду дневная температура составит 21 — 25 °C. В четверг ударит дождь, но воздух успеет прогреться до 25 — 29 °C. Пятница прогнозируется без осадков, температурный фон повысится на 1 — 2 градуса.

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