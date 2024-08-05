Ребёнок ушёл в гигантскую волну на Шаморе во Владивостоке — видео

Posted 5 августа, 05:31
Published 5 августа, 05:31
Modified 1 сентября, 03:58
Updated 1 сентября, 03:58
В последние дни на Шаморе наблюдаются сильные волны. Однако это не останавливает отдыхающих, которые жадно ловят лето, рискуя собственными жизнями. На кадрах можно заметить, что подросток отправился купаться в море и начал тонуть в высоких волнах.
Один из отдыхающих, увидев это, моментально побежал на помощь. Быстрые действия спасителя предотвратили трагедию. Вероятно уже в ближайшее время на место происшествия прибудут медработники.
Напомним, что МЧС призывает всех отдыхающих быть особенно бдительными в условиях неблагоприятной погоды и следить за детьми у воды.