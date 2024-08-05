Ребёнок ушёл в гигантскую волну на Шаморе во Владивостоке — видео

В последние дни на Шаморе наблюдаются сильные волны. Однако это не останавливает отдыхающих, которые жадно ловят лето, рискуя собственными жизнями. На кадрах можно заметить, что подросток отправился купаться в море и начал тонуть в высоких волнах.