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Posted 5 августа, 05:31

Published 5 августа, 05:31

Modified 1 сентября, 03:58

Updated 1 сентября, 03:58

Ребёнок ушёл в гигантскую волну на Шаморе во Владивостоке — видео

Ребёнок ушёл в гигантскую волну на Шаморе во Владивостоке — видео

5 августа 2024, 05:31
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Чрезвычайная ситуация произошла в бухте Лазурная. На Шаморе ребёнок отправился купаться невзирая на огромные волны. Ему на помощь поспешил неравнодушный мужчина.

В последние дни на Шаморе наблюдаются сильные волны. Однако это не останавливает отдыхающих, которые жадно ловят лето, рискуя собственными жизнями. На кадрах можно заметить, что подросток отправился купаться в море и начал тонуть в высоких волнах.

Один из отдыхающих, увидев это, моментально побежал на помощь. Быстрые действия спасителя предотвратили трагедию. Вероятно уже в ближайшее время на место происшествия прибудут медработники.

Напомним, что МЧС призывает всех отдыхающих быть особенно бдительными в условиях неблагоприятной погоды и следить за детьми у воды.

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