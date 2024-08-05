Репетиция осени: похолодание до 8°С и сильный ветер ожидаются в Приморском крае

Завтра, 6 августа, в регионе погоду определит поле повышенного атмосферного давления, сообщает «Примгидромет». В западных районах умеренный ветер сменится сильным. Ночью столбики термометров будут колебаться от 8 до 21 °С, днем от 18 до 29 °С.