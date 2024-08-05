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Posted 5 августа, 09:37

Published 5 августа, 09:37

Modified 5 августа, 09:46

Updated 5 августа, 09:46

Понижение температуры и сильные ветра наведаются в Приморье

Репетиция осени: похолодание до 8°С и сильный ветер ожидаются в Приморском крае

5 августа 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney.

Понижение температуры и сильные ветра наведаются в Приморье

Сюжет
Погода
Изнуряющая духота отступила от Приморского края. Теперь жара сменится прохладой, которая напомнит о приближении осени.

Завтра, 6 августа, в регионе погоду определит поле повышенного атмосферного давления, сообщает «Примгидромет». В западных районах умеренный ветер сменится сильным. Ночью столбики термометров будут колебаться от 8 до 21 °С, днем от 18 до 29 °С.

Во Владивостоке утро начнется с мороси и тумана. К обеду разыграется сильный ветер. Ночью температура воздуха составит 17 — 19 °С, днем 21 — 23 °С.

В Уссурийске после полудня возможны небольшие осадки, также ожидается сильное юго-восточное дуновение ветра. Температурный фон ночью составит 19 — 21 °С, днем 26 — 28 °С.

В Находке осадков не прогнозируется. Ветер — юго-восточный умеренный. Столбики термометров покажут 17 — 19 °С, а днем 24 — 26 °С.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 24°С;
  • Залив Находка — 22°С;
  • Залив Посьета — 26°С.
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#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Приморский край#Приморье#Атмосферное давление
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