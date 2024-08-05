Репетиция осени: похолодание до 8°С и сильный ветер ожидаются в Приморском крае

Posted 5 августа, 09:37
Published 5 августа, 09:37
Modified 5 августа, 09:46
Updated 5 августа, 09:46
Завтра, 6 августа, в регионе погоду определит поле повышенного атмосферного давления, сообщает «Примгидромет». В западных районах умеренный ветер сменится сильным. Ночью столбики термометров будут колебаться от 8 до 21 °С, днем от 18 до 29 °С.
Во Владивостоке утро начнется с мороси и тумана. К обеду разыграется сильный ветер. Ночью температура воздуха составит 17 — 19 °С, днем 21 — 23 °С.
В Уссурийске после полудня возможны небольшие осадки, также ожидается сильное юго-восточное дуновение ветра. Температурный фон ночью составит 19 — 21 °С, днем 26 — 28 °С.
В Находке осадков не прогнозируется. Ветер — юго-восточный умеренный. Столбики термометров покажут 17 — 19 °С, а днем 24 — 26 °С.
Температура морской воды: