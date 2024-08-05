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Posted 5 августа, 03:47

Published 5 августа, 03:47

Modified 5 августа, 03:47

Updated 5 августа, 03:47

Ретроградный Меркурий 2024: что это такое, периоды, даты и как влияет на человека

Ретроградный Меркурий 2024: что это такое, периоды, даты и как влияет на человека

5 августа 2024, 03:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Астрономия
Ретроградный Меркурий — термин, знакомый многим, но не всегда понятный. С 5 по 28 августа эта планета снова войдет в свой ретроградный режим. Но что это значит для нас? Как это астрономическое явление может отразиться на повседневной жизни человека? Читайте обо всем в материале «Восток-Медиа».

Что такое ретроградный Меркурий?

В астрономии каждая планета, включая Меркурий, может двигаться как в директном, так и в ретроградном направлении. Директное движение — это нормальный путь, когда планета следует по своей орбите, не отклоняясь от курса. Ретроградное же движение — это иллюзия, создаваемая изменением позиции планеты относительно Земли. Фактически, Меркурий, как и другие планеты, не движется назад. Однако с Земли нам может казаться, что это происходит.

Влияние ретроградного Меркурия на жизнь

Меркурий управляет такими сферами, как информация, коммуникации, документы и даже транспорт. В период ретроградного Меркурия эти области жизни могут быть подвержены неудачам. По словам астрологов, люди часто приписывают жизненные затруднения влиянию этой планеты, хотя на самом деле она не является единственной причиной всех проблем.

Когда произойдет ретроградный Меркурий в 2024 году?

В 2024 году Меркурий войдет в свой ретроградный период три раза:

  • С 1 по 25 апреля
  • С 5 по 28 августа
  • С 26 ноября по 15 декабря

Каждый из этих периодов продлится около трех недель и может сказаться на различных аспектах нашей жизни. Второй ретроградный Меркурий начался уже сегодня.

На кого влияет ретроградный Меркурий?

По словам эксперта, влияние ретроградного Меркурия ощущается всеми, но в разной степени. Зафиксировать точное воздействие можно лишь путем создания индивидуальной натальной карты. Для большинства людей оно может пройти незаметно, однако если Меркурий в вашей натальной карте управляет важными сферами, например, карьерой, то могут возникнуть сложности в работе. Более того, для тех, кто родился во время ретроградного Меркурия, эти периоды могут оказывать поддерживающее влияние на начинания в сфере документов, учебы и общения.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий?

Во время ретроградного Меркурия не рекомендуется начинать важные дела, такие как:

  • Заключение брака и подписание брачного договора;
  • Покупка недвижимости и автомобилей;
  • Начало ремонта (продолжение уже начатого допустимо, но запуск новых проектов может затянуться на годы);
  • Устройство на новую работу (может произойти нарушение изначальных договоренностей);
  • Изменение имиджа: стрижка или окраска волос.

Кроме того, желательно избегать переездов, поскольку они могут привести к неожиданным проблемам.

Что можно сделать в ретроградный Меркурий?

Жизнь не должна останавливаться. Именно в этот период можно:

  • Завершать начатые проекты и переделывать уже готовые вещи;
  • Переносить встречи и корректировать планы;
  • Анализировать совершенные поступки, что позволит выявить слабые места и сделать выводы.

По словам астрологов, в период ретроградного Меркурия полезно заняться самоанализом и оценить свои достижения. Это время для глубокого саморазмышления и внутреннего роста.

Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака

Овен

Овнам стоит уделить внимание финансам. Рекомендуется строго контролировать расходы и записывать все траты, чтобы избежать ненужных покупок. Особенно внимательно относитесь к важным документам — одним неверным движением можно упустить важный пункт.

Телец

Отношения могут стать главной проблемой для Тельцов в это время. Необходимо пересмотреть круг общения и, возможно, расстаться с теми, кто больше не радует. Важно проявлять терпение к окружающим и стремиться к гармонии, ведь ссоры могут затянуться.

Близнецы

Следите за состоянием здоровья. В условиях стресса иммунитет может ослабеть, поэтому полезно поддержать себя витаминами и профилактическими мерами. Также хорошее время для наведения порядка в документах и деловой переписке.

Рак

Ракам следует сосредоточиться на семейных отношениях. Это идеальный момент для откровенных разговоров с родными. Постарайтесь разобраться в накопившихся недоразумениях и наладить контакт.

Лев

Львы должны избегать больших покупок и важных решений. Обдумывайте каждое действие, чтобы избежать разочарований. Лучше всего провести время с близкими, наполняя дни позитивом.

Дева

Девы могут почувствовать прилив энергии, но и нервозность тоже. Контроль — ваш лучший друг в этот период. Начатые дела не стоит оставлять на самотек, лучше всего завершить то, что было незавершено.

Весы

Для Весов это время для наведения порядка как в домах, так и в уме. Разберитесь с ненужными вещами и сделайте четкие планы. Заботьтесь о своем здоровье и избегайте экспериментов с ним.

Скорпион

Скорпионам стоит замедлить темп жизни и выделить приоритеты. Завершающие проекты помогут выпустить «застойную» энергию, накопившуюся от несделанного.

Стрелец

Для Стрельцов это будет отличная возможность для вторых шансов. Постарайтесь восстановить утраченные связи, но будьте осторожны с бюрократией. И помните, что иногда уступки оказываются более важными, чем упрямство.

Козерог

Козероги столкнутся с изменениями в круге общения. Это время рокировок среди друзей и коллег. Будьте внимательны к новым возможностям на работе и не упустите шанс продемонстрировать свои навыки.

Ретроградный Меркурий 2024 года может показаться трудным периодом, но это время также предоставляет уникальные возможности для анализа и переосмысления. Вместо того чтобы дистанцироваться от жизни, можно использовать его для личного роста и завершения начатых дел.

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