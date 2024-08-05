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Posted 5 августа, 09:58

Published 5 августа, 09:58

Modified 5 августа, 10:00

Updated 5 августа, 10:00

Автомобилист сбил дорожного рабочего в Приморском крае

Сбил человека: момент жуткой аварии под Владивостоком попал на видео

5 августа 2024, 09:58
Фото: vostokmedia.com.

Автомобилист сбил дорожного рабочего в Приморском крае

Сюжет
Надеждинский район
В Надеждинском районе мужчина, вероятно, торопился перебежать дорогу, но угодил под колеса машины. Столкновение попало на камеру видеорегистратора.

В Надеждинском районе около оптово-распределительного центра рулевой KIA сбил дорожного рабочего. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора, сообщили аварийные комиссары.

О состоянии пострадавшего не сообщается. Жители Приморья удивлены беспечностью мужчины.

«Он даже по сторонам не посмотрел, зачем вперед то побежал?» — написал изумленный подписчик социальных сетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии под Владивостоком. Столкновение трех большегрузов заблокировало движение.

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