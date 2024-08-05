Сбил человека: момент жуткой аварии под Владивостоком попал на видео

Posted 5 августа, 09:58
Published 5 августа, 09:58
Modified 5 августа, 10:00
Updated 5 августа, 10:00
В Надеждинском районе около оптово-распределительного центра рулевой KIA сбил дорожного рабочего. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора, сообщили аварийные комиссары.
О состоянии пострадавшего не сообщается. Жители Приморья удивлены беспечностью мужчины.
«Он даже по сторонам не посмотрел, зачем вперед то побежал?» — написал изумленный подписчик социальных сетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии под Владивостоком. Столкновение трех большегрузов заблокировало движение.