Сюрприз к ВЭФ: золотой век Фаберже увидят владивостокцы

Например, все желающие смогут увидеть яйцо с моделью Александровского, которое внутри содержит сюрприз — миниатюрную, сделанную из цветного золота, серебра и эмали копию Александровского дворца в Царском Селе, в котором жила августейшая семья. Изготовлено яйцо было в 1908 году из саянского нефрита, украшено акварельными портретами царских детей в рамках из бриллиантов.