Сюрприз к ВЭФ: золотой век Фаберже увидят владивостокцы

Posted 5 августа, 07:56
Published 5 августа, 07:56
Modified 31 августа, 14:48
Updated 31 августа, 14:48
Экспозиция из собрания Музеев Московского Кремля познакомит жителей столицы ДФО и гостей города с творчеством великого российского ювелира Карла Фаберже — поставщика высочайшего двора — и его современников — знаменитых русских золотых и серебряных дел мастеров и камнерезов эпохи историзма и модерна.
— Будут представлены настоящие ювелирные шедевры, созданные по заказам августейших особ, и не только, — рассказали в пресс-службе музея имени Арсеньева. — Но главное: в центре экспозиции — императорские пасхальные яйца, изготовленные по заказу последних Романовых, императоров Александра III и Николая II.
Например, все желающие смогут увидеть яйцо с моделью Александровского, которое внутри содержит сюрприз — миниатюрную, сделанную из цветного золота, серебра и эмали копию Александровского дворца в Царском Селе, в котором жила августейшая семья. Изготовлено яйцо было в 1908 году из саянского нефрита, украшено акварельными портретами царских детей в рамках из бриллиантов.