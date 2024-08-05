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Posted 5 августа, 07:56

Published 5 августа, 07:56

Modified 31 августа, 14:48

Updated 31 августа, 14:48

Сюрприз к ВЭФ: золотой век Фаберже увидят владивостокцы

5 августа 2024, 07:56

Во Владивостоке в рамках ВЭФ пройдёт выставка «Эпоха Фаберже»

Сюжет
Выставка
Эта выставка, которая откроется в период работы ВЭФ во Владивостоке в Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева, имеет все шансы стать самой популярной в истории музея. Почему? Достаточно одного названия: «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (0+).

Экспозиция из собрания Музеев Московского Кремля познакомит жителей столицы ДФО и гостей города с творчеством великого российского ювелира Карла Фаберже — поставщика высочайшего двора — и его современников — знаменитых русских золотых и серебряных дел мастеров и камнерезов эпохи историзма и модерна.

— Будут представлены настоящие ювелирные шедевры, созданные по заказам августейших особ, и не только, — рассказали в пресс-службе музея имени Арсеньева. — Но главное: в центре экспозиции — императорские пасхальные яйца, изготовленные по заказу последних Романовых, императоров Александра III и Николая II.

Например, все желающие смогут увидеть яйцо с моделью Александровского, которое внутри содержит сюрприз — миниатюрную, сделанную из цветного золота, серебра и эмали копию Александровского дворца в Царском Селе, в котором жила августейшая семья. Изготовлено яйцо было в 1908 году из саянского нефрита, украшено акварельными портретами царских детей в рамках из бриллиантов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, о чём расскажет владивостокцам выставка с пилоткой и трусиками.

Пилотка и трусики: о мире, красоте и сильном мужском плече говорят во Владивостоке
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#Новости#Культура#Владивосток#Выставка#Романовы#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева#ВЭФ-2024
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