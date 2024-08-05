Три года Шестакова: дети Владивостока должны учиться в современных комфортных школах

Posted 5 августа, 03:58
Published 5 августа, 03:58
Modified 31 августа, 14:48
Updated 31 августа, 14:48
Деньги тратить с умом и продуманно
1 сентября все школы Владивостока будут встречать учеников красивыми, чистыми, полностью готовыми к началу учебного процесса. Фактически в каждом учебном учреждении был проведены текущие ремонтные работы, а в пяти школах города завершается капитальный ремонт.
Глава Владивостока Константин Шестаков держит под личным контролем ход работ в каждом из пяти учебных заведений — а это школы № 21, 79, 80, центр образования «Ступени» и лицей № 3.
— Считаю, наши дети должны получать лучшее образование в крае, на Дальнем Востоке и в стране, — сказал Константин Шестаков в ходе отчёта о деятельности администрации города перед Думой Владивостока. И разумеется, речь идёт и о том, в каких условиях учатся дети Владивостока, насколько современны, комфортны и оборудованы всем необходимым школы краевого центра.
У администрации Владивостока — с подачи главы города Константина Шестакова — есть чёткая продуманная позиция в области ремонта учебных заведений. Главная установка, которую Константин Владимирович дал ещё три года назад: не размазывать деньги на всё подряд и сразу, подходить к вопросу предметно.
Первое, за что взялась мэрия ещё в 2021 году, — за ремонт крыш, фасадов, за утепление — чтобы нигде не текла вода, потому что внутренние ремонты при наличии протечек крыши — это бессмысленная работа. За два года в практически во всех школах Владивостока был выполнен капитальный ремонт кровли. Осталась буквально пара учебных заведений, где такой ремонт предстоит доделать в 2025 году.
В 2022 году управление образования Владивостока подготовило и направило документы на финансирование ремонта в 25 школах города в рамках государственной программы по модернизации школьных пространств. Из представленного перечня средства были выделены на ряд учреждений образования, в которых ремонт пройдет в этом и следующем году. Также в рамках мастер-плана Владивостока ведется капитальный ремонт одного из корпусов лицея № 3 по улице Главная, 39.
Помимо школ во Владивостоке в этом году капитально ремонтируют детский сад на улице Постышева. Также в этом году планируется отремонтировать 20 школьных стадионов и спортплощадок.
Под контролем главы и общественности
Глава Владивостока регулярно выезжает с проверками в школы, где ведётся капитальный ремонт. Например, в школе № 21 преобразятся спортивный зал, пищевой блок и появится новое оборудование в кабинетах. Константин Шестаков, неоднократно проверяя ход работ, отмечал: «В новом спортзале можно будет комфортно заниматься игровыми видами спорта и проводить занятия по физкультуре. При проведении работ мы консультировались с экспертами отрасли, которые помогли качественно и всесторонне подойти к ремонту спортзала».
Капитально будет отремонтирован и пищеблок со столовой в школе № 7 на Енисейской. Срок завершения работ — конец августа. Руководство школы, в частности — заместитель директора по учебно-воспитательной работе учреждения Екатерина Пендюрина — отмечают: ремонтные работы идут очень активно, администрация города контролирует все действия подрядчика.
Особое внимание глава города Константин Шестаков уделяет также общественному контролю за ходом работ в школах. Представители общественности очень серьёзно, вдумчиво относятся к своим обязанностям и проверяют объекты с присущей им хорошей въедливостью и вниманием. Константин Владимирович неоднократно отмечал, что активная позиция общественных наблюдателей — важный фактор, который помогает добиться от подрядчиков качественной работы.
Например, проверяя ход работ в школе в центре образования «Ступени», где будет в том числе создан практически с ноля новый пищеблок, общественные наблюдатели уделили большое внимание именно этому вопросу. .
В школе № 80 — помимо работ с кровлей и полной реконструкции спортзала — ведётся капитальный ремонт входной группы. Крыльцо, лестница, двери — всё преобразится.
Директор школы № 80 Оксана Мингалиева отметила: рабочие задействованы на объекте каждый день.
Показательно, что федеральные структуры уже подтвердили администрации города финансирование заявок на капитальный ремонт школ в 2025 году, а сейчас в мэрии готовят заявки на 2026-й. Работать с мыслью о завтра, думать на перспективу и обеспечивать долгосрочный подход — это выполнение установки главы города Константина Шестакова.