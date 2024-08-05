Три года Шестакова: дети Владивостока должны учиться в современных комфортных школах

Первое, за что взялась мэрия ещё в 2021 году, — за ремонт крыш, фасадов, за утепление — чтобы нигде не текла вода, потому что внутренние ремонты при наличии протечек крыши — это бессмысленная работа. За два года в практически во всех школах Владивостока был выполнен капитальный ремонт кровли. Осталась буквально пара учебных заведений, где такой ремонт предстоит доделать в 2025 году.