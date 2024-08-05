«Турция не нужна»: почему туристы выбирают Приморье, а не заграничный «олл инклюзив»

По данным специалистов, за прошедший год Приморский край посетили 3,1 млн человек. В общей сложности в ДФО приехало 60% от всех путешественников, а Приморье собрало 33% от этого числа. Все базы отдыха были забронированы задолго до наступления летнего сезона, и уже в апреле стало проблематично найти, где отдохнуть. Также Приморье пользовалось особой популярностью среди граждан Китая, ОАЭ, Тайваня, Кореи и Японии. В 2023 году Приморье посетило около 75 тыс. граждан КНР, что составило 50% от числа иностранных туристов. В основном, этому поспособствовало возобновление авиасообщения со странами Азии. В 2023 году открыли рейсы в Пекин, Харбин, Далянь и другие города.