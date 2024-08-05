Выносят 25-литровыми ведрами: сезонный ажиотаж начинается в лесах Приморского края

Posted 5 августа, 04:04
Published 5 августа, 04:04
Modified 5 августа, 04:06
Updated 5 августа, 04:06
Приморье славится огромным количеством «козырных» мест, где можно собрать богатый урожай грибов. Жители края с нетерпением ждут сезон, чтобы отправиться на «тихую охоту» за долгожданными маслятами, лисичками и вербовиками.
Судя по всему, момент «Х» настал! Грибники начали делиться в социальных сетях результатами лесных прогулок. Подписчик новых медиа опубликовал снимки, на которых запечатлены огромные ведра с добычей.
Некоторые пользователи порадовались за приморца, а кто-то, вероятно, отправится за грибами в ближайшее время, следуя примеру земляка.