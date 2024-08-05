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Posted 5 августа, 04:04

Published 5 августа, 04:04

Modified 5 августа, 04:06

Updated 5 августа, 04:06

Выносят 25-литровыми ведрами: сезонный ажиотаж начинается в лесах Приморского края

Выносят 25-литровыми ведрами: сезонный ажиотаж начинается в лесах Приморского края

5 августа 2024, 04:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Лес
В Приморском крае грибной сезон в самом разгаре. Жители региона уже хвастаются своими результатами «тихой охоты».

Приморье славится огромным количеством «козырных» мест, где можно собрать богатый урожай грибов. Жители края с нетерпением ждут сезон, чтобы отправиться на «тихую охоту» за долгожданными маслятами, лисичками и вербовиками.

Лучше мест не найдете: где собирать грибы в Приморье?
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Судя по всему, момент «Х» настал! Грибники начали делиться в социальных сетях результатами лесных прогулок. Подписчик новых медиа опубликовал снимки, на которых запечатлены огромные ведра с добычей.

Некоторые пользователи порадовались за приморца, а кто-то, вероятно, отправится за грибами в ближайшее время, следуя примеру земляка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что опытные приморцы рассказали о правильном выборе грибов.

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