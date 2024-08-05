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Posted 5 августа, 02:01

Published 5 августа, 02:01

Modified 5 августа, 02:03

Updated 5 августа, 02:03

Амурский тигр прогулялся по территории завода в одном из районов Приморья

Жуть и страх: огромный хищник наведался на завод в Приморском крае — видео

5 августа 2024, 02:01
Фото: 1MI.

Амурский тигр прогулялся по территории завода в одном из районов Приморья

Сюжет
Собака
Краснокнижный кот зашел на огонек на завод в Тернейском районе Приморского края. Дикое животное вальяжно прошлось под камерами, осматривая территории.

Крупные и опасные кошки нередко прогуливаются около населенных пунктов в Приморье.

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А в Пластуне амурский тигр, вероятно, решил даже трудоустроиться на местном заводе. Хозяин тайги неторопливо, словно оглядывая собственные владения, прошелся по промзоне.

Не исключено, что трудиться в данной организации весьма экстремальное занятие. Ведь соседство с такими «коллегами» на любого нагонит страх.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что собака стала приманкой для ловли тигра на территории завода в Пластуне.

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