Жуть и страх: огромный хищник наведался на завод в Приморском крае — видео

Posted 5 августа, 02:01
Published 5 августа, 02:01
Modified 5 августа, 02:03
Updated 5 августа, 02:03
А в Пластуне амурский тигр, вероятно, решил даже трудоустроиться на местном заводе. Хозяин тайги неторопливо, словно оглядывая собственные владения, прошелся по промзоне.
Не исключено, что трудиться в данной организации весьма экстремальное занятие. Ведь соседство с такими «коллегами» на любого нагонит страх.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что собака стала приманкой для ловли тигра на территории завода в Пластуне.