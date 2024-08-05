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Posted 5 августа, 07:32

Published 5 августа, 07:32

Modified 5 августа, 07:55

Updated 5 августа, 07:55

«Силовики пропускают по одному»: огромная пробка сковала дорогу во Владивосток —видео

«Силовики пропускают по одному»: огромная пробка сковала дорогу во Владивосток —видео

5 августа 2024, 07:32
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Дорога
Сотрудники ГАИ дежурят в пригороде Владивостока, — машины проезжают дальше только после осмотра. С места осмотра тянется огромная пробка.

Жуткая пробка образовалась во Владивостоке, сообщают в новых медиа. Причина, по мнению многих пользователей соцсетей, весьма загадочная. По данным очевидцев, силовики перекрыли дорогу в сторону дальневосточной столицы и пропускают по одной машине после осмотра.

«Ну раз так сделали, значит что-то серьезное», — отметила одна из комментаторов новых медиа.

К слову, в городе обстановка на дорогах тоже весьма плачевная. На Второй речке образовался дорожный коллапс из-за остановки легковушки сотрудниками полиции.

На месте работает полиция: огромная пробка сковала движение во Владивостоке — видео
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