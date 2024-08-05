«Силовики пропускают по одному»: огромная пробка сковала дорогу во Владивосток —видео

Жуткая пробка образовалась во Владивостоке, сообщают в новых медиа. Причина, по мнению многих пользователей соцсетей, весьма загадочная. По данным очевидцев, силовики перекрыли дорогу в сторону дальневосточной столицы и пропускают по одной машине после осмотра.