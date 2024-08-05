«Силовики пропускают по одному»: огромная пробка сковала дорогу во Владивосток —видео

Posted 5 августа, 07:32
Published 5 августа, 07:32
Modified 5 августа, 07:55
Updated 5 августа, 07:55
Жуткая пробка образовалась во Владивостоке, сообщают в новых медиа. Причина, по мнению многих пользователей соцсетей, весьма загадочная. По данным очевидцев, силовики перекрыли дорогу в сторону дальневосточной столицы и пропускают по одной машине после осмотра.
«Ну раз так сделали, значит что-то серьезное», — отметила одна из комментаторов новых медиа.
К слову, в городе обстановка на дорогах тоже весьма плачевная. На Второй речке образовался дорожный коллапс из-за остановки легковушки сотрудниками полиции.