Дмитрий Демешин подключил жителей Хабаровска к обсуждению мастер-плана города

Для реализации предусмотренных мастер-планом мероприятий, как сообщил врио губернатора, используются все возможные механизмы привлечения финансирования. Правительство РФ поддержало заявки Хабаровского края на 1,6 миллиарда рублей, из которых 1 миллион рублей планируется направить на нужды краевого центра. Средства пойдут на обустройство рекреационных пространств дамбы Южного округа, ремонт кровли музыкального театра музыкальной комедии и общежития детского центра Сириус-27, благоустройство дендрария, приобретение офтальмологического оборудования для больницы им. Войно-Ясенецкого, 11 автомобилей для поликлиник города, малых архитектурных форм для 20 детских садов, оборудования для 10 уличных спортивных площадок и проекта «Народная лыжня» в парке «Северный», открытие павильона здоровья и другие мероприятия. Кроме того, федеральный центр одобрил дополнительное финансирование дворовых территорий в Хабаровском крае в текущем году, в том числе 24 дворов в Хабаровске. Направлена, и уже рассматривается заявка на 2025–2026 годы по реконструкции Амурского и Уссурийского бульваров.