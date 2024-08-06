Дмитрий Демешин подключил жителей Хабаровска к обсуждению мастер-плана города

Posted 6 августа, 03:32
Published 6 августа, 03:32
Modified 3 сентября, 05:17
Updated 3 сентября, 05:17
В обсуждении приняли участие члены Общественных палат края и города, актив Общероссийского народного фронта, руководители и представители общественных советов районов Хабаровска, некоммерческих и социально ориентированных организаций города, а также участники специальной военной операции.
Дмитрий Демешин отметил, что с первых дней свой работы в качестве врио губернатора Хабаровского края обратил внимание на то, что мастер-план развития краевого центра предусматривает масштабные проекты, при этом в нём мало мероприятий, направленных на решение тех проблем, которые волнуют горожан здесь и сейчас. По мнению врио губернатора, приоритетами в развитии краевой столицы должны стать именно такие прикладные аспекты как повышение самодостаточности городских районов, создание общественных пространств, реконструкция бульваров и многое другое.
— Мне бы хотелось, чтобы этот масштабный проект, который касается в том числе и глобального качества жизни каждого жителя Хабаровска, коснулся все-таки максимально широким охватом каждого из вас. И мы для этого многое сделали. Я бы хотел услышать ваше мнение, понять ваши пожелания, и я вам обещаю, что мы их учтем. Может быть, денег на все не хватит на первом этапе, но у нас большие планы. И эти планы сопряжены именно с вашими посылами, — заявил врио губернатора, открывая встречу.
Зампред правительства — министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников выступил с докладом об основных стратегических линиях мастер-плана Хабаровска.
Для реализации предусмотренных мастер-планом мероприятий, как сообщил врио губернатора, используются все возможные механизмы привлечения финансирования. Правительство РФ поддержало заявки Хабаровского края на 1,6 миллиарда рублей, из которых 1 миллион рублей планируется направить на нужды краевого центра. Средства пойдут на обустройство рекреационных пространств дамбы Южного округа, ремонт кровли музыкального театра музыкальной комедии и общежития детского центра Сириус-27, благоустройство дендрария, приобретение офтальмологического оборудования для больницы им. Войно-Ясенецкого, 11 автомобилей для поликлиник города, малых архитектурных форм для 20 детских садов, оборудования для 10 уличных спортивных площадок и проекта «Народная лыжня» в парке «Северный», открытие павильона здоровья и другие мероприятия. Кроме того, федеральный центр одобрил дополнительное финансирование дворовых территорий в Хабаровском крае в текущем году, в том числе 24 дворов в Хабаровске. Направлена, и уже рассматривается заявка на 2025–2026 годы по реконструкции Амурского и Уссурийского бульваров.
— Выполнение мероприятий мастер-плана — главный приоритет для администрации города на ближайшие годы. Под эти задачи будет осуществляться корректировка бюджета, кадровая политика, формирование комплекса мер для привлечения инвесторов и высококвалифицированных специалистов на реализацию проекта, — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Представители общественности подняли на встрече вопросы создания центров городской жизни в районах Хабаровска, модернизации городского общественного транспорта, развития судоходства по Амуру. Также среди пожеланий, которые прозвучали от активистов, — оборудовать остановки общественного транспорта для маломобильных граждан и поддержать местный бизнес.
Глава региона акцентировал внимание на том, что для реализации любых инициатив и планов по развитию города необходима консолидация усилий власти и общественности Хабаровска.
— Все мы рядом с вами, готовы приложить все свои идеи, головы и энергию. И вместе, когда мы — одна команда, я уверен, мы одержим победу и достигнем поставленных целей, — сказал спикер Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.
Как отметил Дмитрий Демешин, благополучие города и его жителей — общая задача властей и общественности.
— Победа — когда Хабаровск разовьется, победа — когда вы будете довольны. И это зависит не только от меня, членов правительства, мэра и депутатов. Это от каждого из нас с вами зависит. Давайте эту победу обеспечивать с вами вместе, — подытожил врио губернатора.