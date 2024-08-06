Дожди, грозы и туман: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

В ближайшие сутки атмосферные фронты принесут в Приморский край облачную погоду с дождями. Ночью ожидается небольшой дождь, местами — умеренный, а днем кратковременные дожди. В некоторых районах возможны сильные ливни и грозы, а также туман, который будет ограничивать видимость. Ветер южный, умеренный, с порывами во время грозы.