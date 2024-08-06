Дожди, грозы и туман: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Posted 6 августа, 09:07
Published 6 августа, 09:07
Modified 6 августа, 09:07
Updated 6 августа, 09:07
В ближайшие сутки атмосферные фронты принесут в Приморский край облачную погоду с дождями. Ночью ожидается небольшой дождь, местами — умеренный, а днем кратковременные дожди. В некоторых районах возможны сильные ливни и грозы, а также туман, который будет ограничивать видимость. Ветер южный, умеренный, с порывами во время грозы.
Во Владивостоке погода будет облачной с небольшим дождем, который утром может быть умеренным, а днем усилится. Ожидается туман и вероятность грозы. Температура воздуха ночью составит +19…+21 °C, а днем поднимется до +23…+25 °C. Ветер юго-восточный, умеренный, в начале ночи возможны сильные порывы.
В Уссурийске также ожидаются облачные условия с небольшими и кратковременными дождями. Температура воздуха ночью составит +20…+22 °C, а днем — +26…+28 °C. Гроза и туман могут осложнить погодные условия, ветер южный, умеренный, с порывами во время грозы.
Находка встретит утро с моросью и кратковременным дождем днем. Температура воздуха ночью будет колебаться от +19 до +21 °C, а днем достигнет +25…+27 °C. Туман и гроза также ожидаются в этом районе.
Температура воды в Амурском заливе составит +22 °C, в заливе Находка — +20 °C, а в заливе Посьета — +24 °C, что делает водоемы достаточно комфортными для купания, несмотря на ухудшение погодных условий.