vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа, 09:07

Published 6 августа, 09:07

Modified 6 августа, 09:07

Updated 6 августа, 09:07

Дожди, грозы и туман: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Дожди, грозы и туман: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

6 августа 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дождь
Завтра в Приморье местами умеренные дожди, а также грозы и туман в отдельных районах.

В ближайшие сутки атмосферные фронты принесут в Приморский край облачную погоду с дождями. Ночью ожидается небольшой дождь, местами — умеренный, а днем кратковременные дожди. В некоторых районах возможны сильные ливни и грозы, а также туман, который будет ограничивать видимость. Ветер южный, умеренный, с порывами во время грозы.

Во Владивостоке погода будет облачной с небольшим дождем, который утром может быть умеренным, а днем усилится. Ожидается туман и вероятность грозы. Температура воздуха ночью составит +19…+21 °C, а днем поднимется до +23…+25 °C. Ветер юго-восточный, умеренный, в начале ночи возможны сильные порывы.

В Уссурийске также ожидаются облачные условия с небольшими и кратковременными дождями. Температура воздуха ночью составит +20…+22 °C, а днем — +26…+28 °C. Гроза и туман могут осложнить погодные условия, ветер южный, умеренный, с порывами во время грозы.

Находка встретит утро с моросью и кратковременным дождем днем. Температура воздуха ночью будет колебаться от +19 до +21 °C, а днем достигнет +25…+27 °C. Туман и гроза также ожидаются в этом районе.

Температура воды в Амурском заливе составит +22 °C, в заливе Находка — +20 °C, а в заливе Посьета — +24 °C, что делает водоемы достаточно комфортными для купания, несмотря на ухудшение погодных условий.

Читайте также:
Сильные ливни и ветер ожидаются во Владивостоке — администрация предупреждаетПродрогнем и промокнем перед духотой: похолодание сменится жарой в Приморском краеСозданы пункты временного размещения: из-за дождей обстановка в Приморье сложная
#Новости#Общество#Находка#Владивосток#Уссурийск#Дождь#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика