Хорошим дорогам — шикарные спреи: Владивосток переходит на новые технологии

Posted 6 августа, 02:44
Published 6 августа, 02:44
Modified 7 августа, 02:49
Updated 7 августа, 02:49
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: для начала разметку спрей-пластиком начнут наносить на дороги в центре столицы ДФО (им обозначат стрелки, островки безопасности и так далее). Со спрей-пластиком и ЦПП (цветное противоскользящее покрытие, которое будет применяться на пешеходных переходах) готова работать подрядная организация — индивидуальный предприниматель Р. Куртмуллаев. Поиски подрядчика для работы с новыми материалами и технологиями администрация Владивостока проводила систематически.
— Сейчас при обновлении разметки используется краска, холодный и горячий пластик. Но спрей-пластик и ЦПП более долговечные материалы. Если они покажут заявленную эффективность, то в дальнейшем рассмотрим вопрос их применения и в других районах, — прокомментировали специалисты управления дорог администрации Владивостока.
Владивостокцы и сами видят, как быстро стирается — при наших-то погодных условиях и сумасшедшем автомобильном трафике! — нанесённая краской разметка. Вроде бы и дёшево, но как-то уж больно сердито — недолговечно. Разметку, нанесенную краской, приходится обновлять раз в три месяца в среднем. А вот спрей-пластику производитель гарантирует минимум год службы даже на дорогах с очень интенсивным движением. Поэтому администрация краевого центра — чтобы обеспечить достаточную видимость разметки, в том числе в зимний период, готова рассмотреть возможность перехода на использование такого материала (при условии, что нанесённая им в центре города разметка покажет заявленный эффект и сроки работы).
Напомним, что обновлением разметки во Владивостоке занимается муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» — и с начала 2024 года сотрудники службы нанесли уже 238 километров осевых линий и 17,5 тысячи квадратных метров пешеходных переходов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке за один день изменился важный проезд.