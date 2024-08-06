Хорошим дорогам — шикарные спреи: Владивосток переходит на новые технологии

Владивостокцы и сами видят, как быстро стирается — при наших-то погодных условиях и сумасшедшем автомобильном трафике! — нанесённая краской разметка. Вроде бы и дёшево, но как-то уж больно сердито — недолговечно. Разметку, нанесенную краской, приходится обновлять раз в три месяца в среднем. А вот спрей-пластику производитель гарантирует минимум год службы даже на дорогах с очень интенсивным движением. Поэтому администрация краевого центра — чтобы обеспечить достаточную видимость разметки, в том числе в зимний период, готова рассмотреть возможность перехода на использование такого материала (при условии, что нанесённая им в центре города разметка покажет заявленный эффект и сроки работы).