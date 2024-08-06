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Posted 6 августа, 02:44

Published 6 августа, 02:44

Modified 7 августа, 02:49

Updated 7 августа, 02:49

Хорошим дорогам — шикарные спреи: Владивосток переходит на новые технологии

6 августа 2024, 02:44

Наносить разметку во Владивостоке будут при помощи спрей-пластика

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Наш Город
К использованию новых современных технологий при проведении дорожных работ переходят соответствующие службы администрации Владивостока. Отныне разметку на дорожное полотно будут наносить спрей-пластиком.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: для начала разметку спрей-пластиком начнут наносить на дороги в центре столицы ДФО (им обозначат стрелки, островки безопасности и так далее). Со спрей-пластиком и ЦПП (цветное противоскользящее покрытие, которое будет применяться на пешеходных переходах) готова работать подрядная организация — индивидуальный предприниматель Р. Куртмуллаев. Поиски подрядчика для работы с новыми материалами и технологиями администрация Владивостока проводила систематически.

— Сейчас при обновлении разметки используется краска, холодный и горячий пластик. Но спрей-пластик и ЦПП более долговечные материалы. Если они покажут заявленную эффективность, то в дальнейшем рассмотрим вопрос их применения и в других районах, — прокомментировали специалисты управления дорог администрации Владивостока.

Владивостокцы и сами видят, как быстро стирается — при наших-то погодных условиях и сумасшедшем автомобильном трафике! — нанесённая краской разметка. Вроде бы и дёшево, но как-то уж больно сердито — недолговечно. Разметку, нанесенную краской, приходится обновлять раз в три месяца в среднем. А вот спрей-пластику производитель гарантирует минимум год службы даже на дорогах с очень интенсивным движением. Поэтому администрация краевого центра — чтобы обеспечить достаточную видимость разметки, в том числе в зимний период, готова рассмотреть возможность перехода на использование такого материала (при условии, что нанесённая им в центре города разметка покажет заявленный эффект и сроки работы).

Напомним, что обновлением разметки во Владивостоке занимается муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» — и с начала 2024 года сотрудники службы нанесли уже 238 километров осевых линий и 17,5 тысячи квадратных метров пешеходных переходов.

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#Новости#Общество#Владивосток#Администрация#Пешеходные переходы#Дорожные работы#Приморский край#Наш Город#Технологии#Муниципальная дорожная служба
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