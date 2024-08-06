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Posted 6 августа, 05:55

Published 6 августа, 05:55

Modified 6 августа, 05:57

Updated 6 августа, 05:57

Привлекательный для туристов берег найден в Приморском крае

«Как же хочется туда»: пляж невероятной красоты обнаружен в Приморском крае — фото

6 августа 2024, 05:55
Фото: vostokmedia.com.

Привлекательный для туристов берег найден в Приморском крае

Сюжет
Туризм
Снимок кристально чистого моря восхитил жителей Приморского края. Пустующий берег сделал локацию еще более манящей для путешественников.

Жители России съезжаются в Приморье, чтобы насладиться колоритной природой и прекрасным Японским морем. Отпускники и туристы из разных стран уже знакомы с именитыми пляжами, которые забиты отдыхающими под завязку.

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Однако в регионе остались местечки, куда не пребывают толпы путешественников. Например, морской берег в селе Валентин в Лазовском районе. Прозрачная вода, отсутствие волн и песчаный берег изумили ценителей прекрасного.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителей Приморья очаровал пляж Дальнегорского округа.

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#Новости#Общество#Владивосток#Туризм#Природа#Приморский край#Пляж#Путешествия#Японское море#Лазовский район#Валентин
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