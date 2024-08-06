«Как же хочется туда»: пляж невероятной красоты обнаружен в Приморском крае — фото

Posted 6 августа, 05:55
Published 6 августа, 05:55
Modified 6 августа, 05:57
Updated 6 августа, 05:57
Жители России съезжаются в Приморье, чтобы насладиться колоритной природой и прекрасным Японским морем. Отпускники и туристы из разных стран уже знакомы с именитыми пляжами, которые забиты отдыхающими под завязку.
Однако в регионе остались местечки, куда не пребывают толпы путешественников. Например, морской берег в селе Валентин в Лазовском районе. Прозрачная вода, отсутствие волн и песчаный берег изумили ценителей прекрасного.