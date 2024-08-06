Картина дня в Приморье: тело на пляже, потерявшаяся в лесу и пропавший самолет

Posted 6 августа, 11:01
Published 6 августа, 11:01
Modified 6 августа, 11:01
Updated 6 августа, 11:01
Тело на пляже
На одном из пляжей Приморского края отдыхающие обнаружили обезображенное тело морского обитателя. Очевидица надеется, что жуткую находку уберут, ведь она может быть опасной для окружающих.
Потерявшаяся в лесу
Жительница Приморского края не смогла выбраться из лесной глуши, но не отчаялась. «Потеряшка» выполнила задачу, которую ставила перед собой ранним утром.
Пропавший самолет
В Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту из Сахалинской области. На борту находились два человека. Начаты поисково-спасательные мероприятия.