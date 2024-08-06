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Posted 6 августа, 11:01

Published 6 августа, 11:01

Modified 6 августа, 11:01

Updated 6 августа, 11:01

Картина дня в Приморье: тело на пляже, потерявшаяся в лесу и пропавший самолет

Картина дня в Приморье: тело на пляже, потерявшаяся в лесу и пропавший самолет

6 августа 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
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Тело на пляже

На одном из пляжей Приморского края отдыхающие обнаружили обезображенное тело морского обитателя. Очевидица надеется, что жуткую находку уберут, ведь она может быть опасной для окружающих.

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Потерявшаяся в лесу

Жительница Приморского края не смогла выбраться из лесной глуши, но не отчаялась. «Потеряшка» выполнила задачу, которую ставила перед собой ранним утром.

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Пропавший самолет

В Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту из Сахалинской области. На борту находились два человека. Начаты поисково-спасательные мероприятия.

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