Машина в кредит — мечта или реальность для жителя Приморского края?

Posted 6 августа, 08:07
Published 6 августа, 08:07
Modified 6 августа, 08:27
Updated 6 августа, 08:27
С 5 августа 2024 года в стране изменили условия автокредитования. Во сколько обойдется приобретение «ласточки» сегодня? Разбирались Новые Известия.
В первом полугодии 2024 года россияне потратили на покупки машин более двух триллионов рублей. К слову, это в два раза больше, чем в прошлом году. Такой скачок связан с ростом цен на автомобили. В России самыми популярными моделями до сих пор остаются LADA и китайские Geely, Haval, Chery, Changan и Lixiang.
На сегодняшний день ключевая ставка Центробанка составляет 18%, средняя процентная ставка по автокредитам достигла 23,5%. Так во сколько обойдется покупка машины после изменений?
Для примера рассчитаем одну из самых продаваемых машин в стране — Lada Vesta. Отечественный седан в самое скромной комплектации обойдется покупателю в 1 300 000 рублей.
Если внести первоначальный взнос в размере 20% от стоимости и оформить займ на пять лет, то ежемесячный платеж составит 29 600 рублей. Переплатить придется 736 000 рублей.
Важно отметить, потенциальному покупателю необходимо накопить приличную сумму, так как бюджетные деньги, которые выделяли на льготные автокредиты без первоначального взноса, были почти исчерпаны еще в июне 2024 года. Более того, не все потребители имеют право на получение займа по государственной программе.
Если накопить крупную сумму не получается, а приобрести новенькую машину хочется, то необходимо рассчитывать на высокие ежемесячные платежи — 36 200 рублей. При таком раскладе переплата за пять лет составит 875 300 рублей — это 2/3 стоимости автомобиля.
Если учесть все статьи расходов и нынешнюю обстановку с кредитами, то приобрести новую машину с использованием займа можно тем, кто зарабатывает более 72 400 рублей в месяц — вдвое больше ежемесячного платежа.
Такое удовольствие доступно жителям 17 из 89 регионов России. В 72 субъектах страны средняя зарплата ниже 72 400 рублей. Взять автокредит смогут жители столицы, Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Тюменской, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областей, Коми, Красноярского края, Якутии, Чукотки, Камчатки, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Получается, приморцы не входят в число счастливчиков, кому доступны займы на покупку транспорта. Судя по обстановке на дорогах региона, местное население не прочь кататься и на «вторичных» машинах с азиатских аукционов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новые правила ввоза импортных машин ударят по авторынку Приморского края. Утилизационный сбор увеличится на 70 — 85% уже этой осенью.