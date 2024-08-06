Машина в кредит — мечта или реальность для жителя Приморского края?

В первом полугодии 2024 года россияне потратили на покупки машин более двух триллионов рублей. К слову, это в два раза больше, чем в прошлом году. Такой скачок связан с ростом цен на автомобили. В России самыми популярными моделями до сих пор остаются LADA и китайские Geely, Haval, Chery, Changan и Lixiang.