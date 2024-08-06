На борту было два человека: самолет исчез в Приморском крае

Posted 6 августа, 09:44
Published 6 августа, 09:44
Modified 6 августа, 09:44
Updated 6 августа, 09:44
Предварительно, в 15:11 по местному времени в районе горы Лысая, примерно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия, произошло исчезновение связи с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G. Воздушное судно выполняло рейс из посадочной площадки Пушистый (Сахалинская область) в Новороссию (Приморский край), на борту находились два человека.
В связи с происшествием организованы поисково-спасательные мероприятия, которые продолжаются в районе предполагаемого исчезновения самолета. Участники операции работают над тем, чтобы выяснить местонахождение воздушного судна и обеспечить безопасность его пассажиров.
Дальневосточная транспортная прокуратура уже начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.