На борту было два человека: самолет исчез в Приморском крае

Предварительно, в 15:11 по местному времени в районе горы Лысая, примерно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия, произошло исчезновение связи с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G. Воздушное судно выполняло рейс из посадочной площадки Пушистый (Сахалинская область) в Новороссию (Приморский край), на борту находились два человека.