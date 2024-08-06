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Posted 6 августа, 09:44

Published 6 августа, 09:44

Modified 6 августа, 09:44

Updated 6 августа, 09:44

На борту было два человека: самолет исчез в Приморском крае

На борту было два человека: самолет исчез в Приморском крае

6 августа 2024, 09:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Самолет
В Приморском крае пропала связь с легкомоторным воздушным судном Bristell RGRA-5500G, следовавшим по маршруту из Сахалинской области. На борту находились два человека. Начаты поисково-спасательные мероприятия.

Предварительно, в 15:11 по местному времени в районе горы Лысая, примерно в 30 километрах от посадочной площадки Новороссия, произошло исчезновение связи с легкомоторным самолетом Bristell RGRA-5500G. Воздушное судно выполняло рейс из посадочной площадки Пушистый (Сахалинская область) в Новороссию (Приморский край), на борту находились два человека.

В связи с происшествием организованы поисково-спасательные мероприятия, которые продолжаются в районе предполагаемого исчезновения самолета. Участники операции работают над тем, чтобы выяснить местонахождение воздушного судна и обеспечить безопасность его пассажиров.

Дальневосточная транспортная прокуратура уже начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

#Новости#Сахалинская область#Самолет#Пропажа#Приморский край#Происшествия#Bristell RGRA-5500G#Поисково-спасательные мероприятия#Пушистый#Новороссия
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