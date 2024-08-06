«Потеряла сознание»: в Приморье агрессивный самокатчик сбил 4-летнюю девочку и уехал

Водитель электросамоката сбил четырехлетнюю девочку, накричал на ее мать и уехал с места ДТП, сообщила пресс-служба Владивостокской скорой. От удара малышка потеряла сознание, перепуганная родительница пыталась растормошить свое чадо, поэтому бригаду медиков вызывал один из очевидцев.