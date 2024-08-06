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Posted 6 августа, 03:38

Published 6 августа, 03:38

Modified 6 августа, 03:40

Updated 6 августа, 03:40

Электросамокатчик сбил ребенка и покинул место ДТП в Приморском крае

«Потеряла сознание»: в Приморье агрессивный самокатчик сбил 4-летнюю девочку и уехал

6 августа 2024, 03:38
Фото: 1MI.

Электросамокатчик сбил ребенка и покинул место ДТП в Приморском крае

Сюжет
Дети
4-летняя малышка стала жертвой беспечного ездока на двухколесном транспорте. Самокатчик успел наорать на шокированную мать, пока та пыталась привести ребенка в чувства.

Водитель электросамоката сбил четырехлетнюю девочку, накричал на ее мать и уехал с места ДТП, сообщила пресс-служба Владивостокской скорой. От удара малышка потеряла сознание, перепуганная родительница пыталась растормошить свое чадо, поэтому бригаду медиков вызывал один из очевидцев.

Ребенок, находившийся в состоянии эмоционального возбуждения, пожаловался на боль в верхней губе. Специалисты поставили предварительный диагноз — сотрясение головного мозга и многочисленные ссадины. Затем служебный автомобиль госпитализировал пациентку в «тысячекоечную» больницу.

«Это далеко не первый случай безответственного поведения водителей электросамокатов, но на этот раз мог серьезно пострадать ребенок», — отметили медики.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Лесозаводске появилась первая жертва электросамокатов.

Первая жертва электросамокатов появилась в Лесозаводске — фото
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