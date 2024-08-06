«Потеряла сознание»: в Приморье агрессивный самокатчик сбил 4-летнюю девочку и уехал

Posted 6 августа, 03:38
Published 6 августа, 03:38
Modified 6 августа, 03:40
Updated 6 августа, 03:40
Водитель электросамоката сбил четырехлетнюю девочку, накричал на ее мать и уехал с места ДТП, сообщила пресс-служба Владивостокской скорой. От удара малышка потеряла сознание, перепуганная родительница пыталась растормошить свое чадо, поэтому бригаду медиков вызывал один из очевидцев.
Ребенок, находившийся в состоянии эмоционального возбуждения, пожаловался на боль в верхней губе. Специалисты поставили предварительный диагноз — сотрясение головного мозга и многочисленные ссадины. Затем служебный автомобиль госпитализировал пациентку в «тысячекоечную» больницу.
«Это далеко не первый случай безответственного поведения водителей электросамокатов, но на этот раз мог серьезно пострадать ребенок», — отметили медики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Лесозаводске появилась первая жертва электросамокатов.