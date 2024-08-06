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Posted 6 августа, 00:00

Published 6 августа, 00:00

Modified 6 августа, 22:12

Updated 6 августа, 22:12

Уровень воды в реке Уссури на границе Приморья поднялся до опасных значений

Режим ЧС на границе Приморского края: Китай готовится к наводнению из-за дождей

6 августа 2024, 00:00
Фото: 1MI.

Уровень воды в реке Уссури на границе Приморья поднялся до опасных значений

Сюжет
Погода
Уровень реки поднялся до критических показателей, что является опасным обстоятельством для близлежащих населенных пунктов. Более того, вода будет подниматься дальше.

Уровень воды в Уссури вновь растет из-за интенсивных осадков, выпавших накануне, сообщает Biang. Власти Китая обеспокоены последствиями, которые могут настигнуть деревню Хутоу, расположенную напротив Дальнереченского округа, и город Хулинь.

В некоторых местах, близлежащих к муниципалитетам, уровень воды составил более 57 метров, что на 1,2 метра выше критического уровня. Более того, по данным издания, вода будет подниматься и дальше.

В Хулине администрация следит за ситуацией с паводками, — уровень реагирования подняли с четвертого, самого низкого, до третьего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что китайцы активно готовились к опасным последствиям непогоды.

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