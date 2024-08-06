Режим ЧС на границе Приморского края: Китай готовится к наводнению из-за дождей

Posted 6 августа, 00:00
Published 6 августа, 00:00
Modified 6 августа, 22:12
Updated 6 августа, 22:12
Уровень воды в Уссури вновь растет из-за интенсивных осадков, выпавших накануне, сообщает Biang. Власти Китая обеспокоены последствиями, которые могут настигнуть деревню Хутоу, расположенную напротив Дальнереченского округа, и город Хулинь.
В некоторых местах, близлежащих к муниципалитетам, уровень воды составил более 57 метров, что на 1,2 метра выше критического уровня. Более того, по данным издания, вода будет подниматься и дальше.
В Хулине администрация следит за ситуацией с паводками, — уровень реагирования подняли с четвертого, самого низкого, до третьего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что китайцы активно готовились к опасным последствиям непогоды.