Самосвал покорежен, три авто в кювете: Lexus устроил массовое ДТП в Приморье — видео

Жуткое дорожное происшествие случилось недалеко от Большого Камня, сообщают новые медиа. По данным очевидцев, Lexus врезался в самосвал, после чего три автомобиля оказались в канаве. На кадрах видно, грузовик получил увечья. Вероятно, легковушки тоже пострадали в столкновении.