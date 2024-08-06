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Posted 6 августа, 03:08

Published 6 августа, 03:08

Modified 6 августа, 03:10

Updated 6 августа, 03:10

Серьезное массовое ДТП спровоцировал «Лексус» в Приморском крае

Самосвал покорежен, три авто в кювете: Lexus устроил массовое ДТП в Приморье — видео

6 августа 2024, 03:08
Фото: 1MI.

Серьезное массовое ДТП спровоцировал «Лексус» в Приморском крае

Сюжет
Травмы
Чудовищная авария произошла в Приморском крае. Участники столкновения оказались в канаве, большегруз покорежен, а дорога усыпана последствиями ДТП.

Жуткое дорожное происшествие случилось недалеко от Большого Камня, сообщают новые медиа. По данным очевидцев, Lexus врезался в самосвал, после чего три автомобиля оказались в канаве. На кадрах видно, грузовик получил увечья. Вероятно, легковушки тоже пострадали в столкновении.

Более того, в соцсетях заявили, что в одной из машин находился ребенок. Юный пассажир получил незначительные травмы, отметили в новых медиа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилистка скрылась с места ДТП и бросила мальчика с переломами конечностей.

«Переломаны конечности»: автомобилистка скрылась после чудовищного ДТП в Приморье
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