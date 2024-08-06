Самосвал покорежен, три авто в кювете: Lexus устроил массовое ДТП в Приморье — видео

Posted 6 августа, 03:08
Published 6 августа, 03:08
Modified 6 августа, 03:10
Updated 6 августа, 03:10
Жуткое дорожное происшествие случилось недалеко от Большого Камня, сообщают новые медиа. По данным очевидцев, Lexus врезался в самосвал, после чего три автомобиля оказались в канаве. На кадрах видно, грузовик получил увечья. Вероятно, легковушки тоже пострадали в столкновении.
Более того, в соцсетях заявили, что в одной из машин находился ребенок. Юный пассажир получил незначительные травмы, отметили в новых медиа.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилистка скрылась с места ДТП и бросила мальчика с переломами конечностей.