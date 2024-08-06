Сильные ливни и ветер ожидаются во Владивостоке — администрация предупреждает

Автомобилистам рекомендуется отложить запланированные поездки. Но если это невозможно, то стоит удвоить бдительность за рулем. Также необходимо внимательно следить за дорогой, — в городе могут быть подняты решетки канализаций для сброса воды. Не пренебрегайте безопасностью при выборе парковки, — не ставьте транспорт в низменных точках города, где не исключены подтопления.