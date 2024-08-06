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Posted 6 августа, 05:00

Published 6 августа, 05:00

Modified 6 августа, 05:02

Updated 6 августа, 05:02

О серьезной непогоде объявила мэрия Владивостока

Сильные ливни и ветер ожидаются во Владивостоке — администрация предупреждает

6 августа 2024, 05:00
Фото: 1MI.

О серьезной непогоде объявила мэрия Владивостока

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Погода
Власти готовятся к наступлению осадков во Владивостоке. Также администрация обратилась к населению города с предупреждением об опасности.

В среду, 7 августа, в дальневосточной столице ожидаются сильные осадки, которые могут составить 30 миллиметров за 12 часов. Более того, утром не исключены гроза и порывистый ветер до 16 метров в секунду.

Муниципальные и специальные службы будут работать в усиленном режиме в период непогоды, сообщает администрация Владивостока.

Автомобилистам рекомендуется отложить запланированные поездки. Но если это невозможно, то стоит удвоить бдительность за рулем. Также необходимо внимательно следить за дорогой, — в городе могут быть подняты решетки канализаций для сброса воды. Не пренебрегайте безопасностью при выборе парковки, — не ставьте транспорт в низменных точках города, где не исключены подтопления.

Горожанам не следует находиться около деревьев и конструкций, которые могут упасть при сильных порывах ветра. Не оставляйте детей без присмотра.

Ранее «Восток-Медиа» писало о перспективах зарождения тайфуна и влиянии тропического шторма на Приморский край.

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