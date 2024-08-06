Сильные ливни и ветер ожидаются во Владивостоке — администрация предупреждает

Posted 6 августа, 05:00
Published 6 августа, 05:00
Modified 6 августа, 05:02
Updated 6 августа, 05:02
В среду, 7 августа, в дальневосточной столице ожидаются сильные осадки, которые могут составить 30 миллиметров за 12 часов. Более того, утром не исключены гроза и порывистый ветер до 16 метров в секунду.
Муниципальные и специальные службы будут работать в усиленном режиме в период непогоды, сообщает администрация Владивостока.
Автомобилистам рекомендуется отложить запланированные поездки. Но если это невозможно, то стоит удвоить бдительность за рулем. Также необходимо внимательно следить за дорогой, — в городе могут быть подняты решетки канализаций для сброса воды. Не пренебрегайте безопасностью при выборе парковки, — не ставьте транспорт в низменных точках города, где не исключены подтопления.
Горожанам не следует находиться около деревьев и конструкций, которые могут упасть при сильных порывах ветра. Не оставляйте детей без присмотра.
Ранее «Восток-Медиа» писало о перспективах зарождения тайфуна и влиянии тропического шторма на Приморский край.