Владивостоку с любовью: преображение парков и скверов города в основе работы мэрии

Posted 5 августа, 22:41
Published 5 августа, 22:41
Modified 5 августа, 22:41
Updated 5 августа, 22:41
Три года назад, 5 августа 2021 года, когда Константин Шестаков только заступил на должность мэра, он столкнулся с огромным ворохом проблем, которые необходимо было решать. В том числе, в экстренном порядке. Среди таких жизненно важных вопросов, как ремонт и строительство дорог, реконструкция систем ЖКХ и наведение порядка в транспортной сфере города, нужно было особое внимание уделить благоустройству общественных пространств. К тому времени уже большинство парков и скверов Владивостока нуждались в экстренном ремонте и реконструкции, а развитие города требовало создания и новых мест отдыха горожан.
Предстояла большая работа, результаты которой сегодня видны жителям Владивостока невооруженным глазом — в городе все больше общественных пространств стали комфортными, современными и популярными, как у владивостокцев, так и у гостей города.
«Мы видим, что по итогам преображения территории активно используются, а некоторые общественные пространства Владивостока и вовсе входят в федеральные рейтинги лучших в России», — отметил глава Владивостока Константин Шестаков, говоря об успехах в сфере благоустройства дальневосточной столицы.
Сегодня уже десятки общественных пространств были благоустроены благодаря работе Константина Шестакова и его команды. За три года уже 35 парков, скверов, набережных и сопок преобразились в дальневосточной столице. Такие данные озвучил мэр Константин Шестаков в ходе своего ежегодного отчета о проделанной работе в 2023 году перед общественностью.
В том числе 17 общественных пространств было отремонтировано и 18 — создано с нуля. О таком результате еще три года назад жители Владивостока и не мечтали. А глава города темпы снижать и не думает — работа в этом направлении продолжается. В этом году отремонтируют и благоустроят территории во всех пяти районах города, заявил Константин Шестаков.
«Идет второй этап реконструкции Спортивной набережной, будут построены велодорожки между ДВФУ и пляжем на Ахлестышева. Из краевого бюджета по поручению губернатора начнется благоустройство пешеходных троп на территории Ботанического сада», — отметил Константин Шестаков.
Кроме того, благоустроят парки на Кирова, 116 и Ватутина, 26, сквер на Жигура, 2-6. Благодаря региональным программам и поддержке губернатора Олега Кожемяко отремонтируют сквер в районе Тобольской, 10 и благоустроят территорию на улице Тихвинской.
Решающее слово за горожанами — это главный принцип работы мэра Константина Шестакова. С учетом мнения владивостокцев администрация города создает проект будущих парков и скверов.
«Именно горожане решают, где будет проведено благоустройство в первую очередь, и какими будут эти территории, что хотят видеть там жители Владивостока», — отметил Константин Шестаков.
Самым ожидаемым у горожан проектом благоустройства является парк в районе улицы Тихвинской — жители Владивостока массово приняли участие в судьбе «Тихвинского леса», желая, чтобы там появилось комфортное место для отдыха, а зеленые насаждения были сохранены. К мнению владивостокцев мэрия не просто прислушалась — работа над проектом будущего парка ведется совместно с общественностью.
Так, мэрия провела среди жителей Владивостока опрос, в котором они смогли выразить свое мнение о будущем благоустройстве парка. Опрос поможет разработчикам будущей концепции благоустройства учесть мнение горожан, проанализировать запросы, выявить особенности территории, а также познакомиться поближе с её будущими пользователями.
К созданию проекта реконструкции парка «Минного городка» жители Владивостока имеют непосредственное отношение. Тысячи владивостокцев приняли участие в информационной кампании, запущенной мэрией. Был разработан сайт парка и инструменты обратной связи с подробным опросом и интерактивной картой.
«Важно, что и видение, и образы того, каким должен быть парк, заложены именно жителями Владивостока. Более 11 тысяч человек приняли участие в таких опросах. Сейчас многие идеи, первоначально заложенные в эту концепцию, обретут свои черты и будут реализованы в этом проекте. А значит, что город получит желаемое общественное пространство, которое придется по душе многим», — уверен глава Владивостока Константин Шестаков.
Концепция парка была разработана с участием общественности. Команда городских архитекторов совместно с дирекцией общественных пространств Владивостока собирала предложения от горожан и провела аналитическое исследование территории с учетом ее истории и природного ландшафта.
На примере проекта создания парка в «Минном городке» наглядно видно, что мэр Константин Шестаков и его команда реализуют комплексный подход к благоустройству и развитию общественных пространств. Так, создание парка предусматривает реставрацию исторических сооружений, чтобы сделать из них музеи и современные центры, благоустройство прудов и общественных зон с лужайками и фонтаном, обустройство видовой, спортивной и детской площадок, скейт-парка, фудкорта, экологических маршрутов и парка аттракционов. Каждый житель города найдет здесь развлечение по душе и с комфортом отдохнет.
В рамках одного проекта решается сразу множество вопросов, включая транспортную доступность, и развитие дорожной инфраструктуры, озеленения с учетом особенностей местности, предоставление возможности заниматься спортом, проведение массовых мероприятий, привлечение местного бизнеса, который на площадке будущего парка сможет оказывать посетителям различные услуги — торговли, общественного питания, туризма.
Владивосток сегодня занимает лидирующее место среди крупных городов Дальнего Востока по участию в региональных и федеральных программах благоустройства и национальных проектах. Сегодня город успешно реализует программу «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда», губернаторскую программу «1000 дворов» и многие другие программы благоустройства.
Положительный опыт, полученный командой мэра Шестакова, позволяет эффективно реализовывать проекты, осваивать полученные средства, а также привлекать дополнительное финансирование на новые инициативы.
Кстати, если говорить об инициативах, то те идеи благоустройства, которые озвучиваются на региональном и федеральном уровнях власти мэром Константином Шестаковым, находят свою поддержку у президента России Владимира Путина, полпреда президента по ДФО Юрия Трутнева, губернатора Приморья Олега Кожемяко. А статус федеральных и региональных позволяет привлекать к реализации проектов крупных инвесторов, малый и средний бизнес, который вносит весомый вклад в преображение Владивостока.
Так, силами ГК «Самолет» создано новое общественное пространство рядом с центральной площадью, в ближайшее время по заказу компании «Реми» откроют большую детскую площадку на набережной в районе Батарейной, «Приморским кондитером» ведется строительство сквера на Алеутской, а в районе кинотеатра «Нептун» фабрика мороженого УРСА обустроит еще одно пространство для отдыха.
Процесс благоустройства Владивостока, создания новых и реконструкции уже существующих общественных пространство администрацией города не останавливается ни на день. Завершая проекты текущего года, мэрия уже вступает в программы на будущий, чтобы каждый парк и сквер дальневосточной столицы преображался и развивался, улучшая жизнь владивостокцев.