Всегда с войсками, всегда в войсках: поддержать раненых на СВО бойцов готов театр ВВО

К майским праздникам мы приготовили сразу две праздничные программы — посвящённую 1 Мая «Весна! Мир! Любовь!» (6+) и программу, приуроченную ко Дню Великой Победы — «Наследники победителей» (6+). Более двух тысяч зрителей, в том числе участников СВО и членов их семей, посмотрели их. Отправляясь на майские гастроли по гарнизонам, мы также повезли с собой постановку «Ах, свадьба, свадьба, свадьба…» (12+) — по двум пьесам Антона Чехова — «Медведь» (12+) и «Предложение» (12+). Спектакль этот абсолютно мобильный, работать его можно даже на небольших сценах госпиталей, что мы и делали для наших героев, исполняющих сейчас свой воинский долг на Украине и проходящих лечение после ранений и реабилитацию. Прежде чем вести этот материал на гастроли, его мы показали военнослужащим Уссурийского гарнизона, командованию 5-й Краснознаменной Армии, спектакль был принят на ура.