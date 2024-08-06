vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа, 07:09

Published 6 августа, 07:09

Modified 31 августа, 14:49

Updated 31 августа, 14:49

Всегда с войсками, всегда в войсках: поддержать раненых на СВО бойцов готов театр ВВО

6 августа 2024, 07:09

Театр ВВО в Приморском крае ставит во главу угла патриотическую тематику

Сюжет
Восточный военный округ
87-й сезон закрыл недавно — премьерой спектакля «Слово о полку Игореве» (16+) — Театр Восточного военного округа. Театр особый. Потому что его зрители не только в зале, но и в госпиталях, в гарнизонах. «Всегда с войсками, всегда в войсках», — девиз коллектива.

— Этот сезон мы открыли в сентябре 2023 года гастролями на Сахалине, — рассказывает директор театра Николай Столбоушкин. — Играли замечательную комедию «Кадриль на свежем воздухе» (12+) для военнослужащих нашего большого Восточного военного округа — в том числе для участников СВО и членов их семей.

— 87-й сезон был насыщенным?

— Да. Мы провели творческую лабораторию (16+) под руководством Государственного Театра Наций, затем была премьера фантастической комедии «К звездам» (16+). Весной состоялась премьера «Ревизора» (12+), где мы постарались очень трепетно работать с великой классикой.

— Тема СВО — особая для вашего театра?

— Да, и мы подходим к этому очень ответственно.

На новый год мобильные бригады артистов нашего театра в образах Деда Мороза и Снегурочки поздравили более двухсот детей военнослужащих-участников СВО.

В начале марта 2024 года состоялась премьера постановки «Позывной „Свет“ (16+), она посвящена волонтерам и действующим участникам специальной военной операции.

К майским праздникам мы приготовили сразу две праздничные программы — посвящённую 1 Мая «Весна! Мир! Любовь!» (6+) и программу, приуроченную ко Дню Великой Победы — «Наследники победителей» (6+). Более двух тысяч зрителей, в том числе участников СВО и членов их семей, посмотрели их. Отправляясь на майские гастроли по гарнизонам, мы также повезли с собой постановку «Ах, свадьба, свадьба, свадьба…» (12+) — по двум пьесам Антона Чехова — «Медведь» (12+) и «Предложение» (12+). Спектакль этот абсолютно мобильный, работать его можно даже на небольших сценах госпиталей, что мы и делали для наших героев, исполняющих сейчас свой воинский долг на Украине и проходящих лечение после ранений и реабилитацию. Прежде чем вести этот материал на гастроли, его мы показали военнослужащим Уссурийского гарнизона, командованию 5-й Краснознаменной Армии, спектакль был принят на ура.

— География ваших гастролей — только Приморский край или вы ездили по всему ДФО?

— Это весь Восточный военный округ, который сейчас включает большую территорию, вплоть до Республики Бурятия и Забайкальского края, где мы побывали с 28 апреля по 12 мая 2024 года.

— Какие программы вы показываете бойцам СВО, что в них включаете и почему?

— Программы подбираются с учетом потребностей военнослужащих. В литературно-музыкальные композиции включаются как и известные, классические произведения, так и песни современных исполнителей.

— Как реагируют бойцы, ваши зрители?

— Самая большая награда для артиста аплодисменты зрителей. Бывает, что нас подолгу не отпускают и артисты выходят дважды и трижды на поклон.

— Почему такие поездки важны для театра ВВО?

— Мы театр Министерства обороны РФ, военный зритель — для нас самый главный. Негласный девиз театра: «Всегда с войсками, всегда в войсках», и этим всё сказано.

— Есть ли у театра ВВО планы на ближайшее время — конец лета, осень?

— Осенью по традиции мы примем участие в командно-штабных учениях, выступая перед бойцами и в местах подготовки, на полигонах. Также планируются гастроли в Хабаровск. И открытие нового 88-го театрального сезона!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о премьере «Слова о полку Игореве» на сцене театра Восточного военного округа.

«Кони ржут за Сулой — звенит слава в Киеве»: поговорить об истоках решил театр ВВО
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Культура#Владивосток#Уссурийск#Восточный военный округ#Премьера#Гастроли#СВО#Приморский край#ДФО#Театр ВВО
Подпишитесь
Популярное