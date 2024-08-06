Всегда с войсками, всегда в войсках: поддержать раненых на СВО бойцов готов театр ВВО

Posted 6 августа, 07:09
Published 6 августа, 07:09
Modified 31 августа, 14:49
Updated 31 августа, 14:49
— Этот сезон мы открыли в сентябре 2023 года гастролями на Сахалине, — рассказывает директор театра Николай Столбоушкин. — Играли замечательную комедию «Кадриль на свежем воздухе» (12+) для военнослужащих нашего большого Восточного военного округа — в том числе для участников СВО и членов их семей.
— 87-й сезон был насыщенным?
— Да. Мы провели творческую лабораторию (16+) под руководством Государственного Театра Наций, затем была премьера фантастической комедии «К звездам» (16+). Весной состоялась премьера «Ревизора» (12+), где мы постарались очень трепетно работать с великой классикой.
— Тема СВО — особая для вашего театра?
— Да, и мы подходим к этому очень ответственно.
На новый год мобильные бригады артистов нашего театра в образах Деда Мороза и Снегурочки поздравили более двухсот детей военнослужащих-участников СВО.
В начале марта 2024 года состоялась премьера постановки «Позывной „Свет“ (16+), она посвящена волонтерам и действующим участникам специальной военной операции.
К майским праздникам мы приготовили сразу две праздничные программы — посвящённую 1 Мая «Весна! Мир! Любовь!» (6+) и программу, приуроченную ко Дню Великой Победы — «Наследники победителей» (6+). Более двух тысяч зрителей, в том числе участников СВО и членов их семей, посмотрели их. Отправляясь на майские гастроли по гарнизонам, мы также повезли с собой постановку «Ах, свадьба, свадьба, свадьба…» (12+) — по двум пьесам Антона Чехова — «Медведь» (12+) и «Предложение» (12+). Спектакль этот абсолютно мобильный, работать его можно даже на небольших сценах госпиталей, что мы и делали для наших героев, исполняющих сейчас свой воинский долг на Украине и проходящих лечение после ранений и реабилитацию. Прежде чем вести этот материал на гастроли, его мы показали военнослужащим Уссурийского гарнизона, командованию 5-й Краснознаменной Армии, спектакль был принят на ура.
— География ваших гастролей — только Приморский край или вы ездили по всему ДФО?
— Это весь Восточный военный округ, который сейчас включает большую территорию, вплоть до Республики Бурятия и Забайкальского края, где мы побывали с 28 апреля по 12 мая 2024 года.
— Какие программы вы показываете бойцам СВО, что в них включаете и почему?
— Программы подбираются с учетом потребностей военнослужащих. В литературно-музыкальные композиции включаются как и известные, классические произведения, так и песни современных исполнителей.
— Как реагируют бойцы, ваши зрители?
— Самая большая награда для артиста аплодисменты зрителей. Бывает, что нас подолгу не отпускают и артисты выходят дважды и трижды на поклон.
— Почему такие поездки важны для театра ВВО?
— Мы театр Министерства обороны РФ, военный зритель — для нас самый главный. Негласный девиз театра: «Всегда с войсками, всегда в войсках», и этим всё сказано.
— Есть ли у театра ВВО планы на ближайшее время — конец лета, осень?
— Осенью по традиции мы примем участие в командно-штабных учениях, выступая перед бойцами и в местах подготовки, на полигонах. Также планируются гастроли в Хабаровск. И открытие нового 88-го театрального сезона!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о премьере «Слова о полку Игореве» на сцене театра Восточного военного округа.